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أزمة مهاجرين تعصف بأميركا.. اعتقال يمنيين على قائمة الإرهاب

صورة من أرشيف رويترز لأحد أفراد الشرطة يقف في دورية حراسة في المكسيك (رويترز)

أزمة مهاجرين تعصف بأميركا.. اعتقال يمنيين على قائمة الإرهاب

الرجلان اعتقلا في يناير ومارس بالقرب من نقطة دخول في كاليفورنيا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، رويترز

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في وقت تواجه الولايات المتحدة أكبر موجة مهاجرين على حدودها الجنوبية الغربية منذ 20 عاماً، أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الاثنين أن حرس الحدود ألقى القبض في عمليتين منفصلتين خلال الشهور الماضية على يمنيين اثنين مدرجين على قائمة ترقب الإرهابيين لدى عبورهما الحدود مع المكسيك بالمخالفة للقانون.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الرجلين اللذين اعتقلا في يناير ومارس بالقرب من نقطة دخول في كاليفورنيا كانا مدرجين على قائمة حكومية للإرهابيين المشتبه بهم وعلى قائمة منع ركوب الطائرات.

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"انتقادات جمهورية"

يذكر أن عددا من أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري زاروا الحدود في إل باسو بتكساس في مارس، وأبلغهم ضباط الحدود بأن بعض الأشخاص الذين تم الإمساك بهم أثناء عبورهم الحدود كانوا مدرجين على قائمة ترقب الإرهابيين الأميركية.

كما انتقد الجمهوريون الرئيس جو بايدن لتخفيفه بعض القيود التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، وذلك مع ارتفاع عدد من عبروا الحدود في الشهور الماضية.

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تفاصيل الاعتقال

إلى ذلك أوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود أن أحد الرجلين (33 عاما) ألقي القبض عليه يوم 29 يناير بعد محاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني قرب نقطة دخول في كاليكسيكو بكاليفورنيا، مضيفة أن ضباط الحدود عثروا على شريحة هاتف محمول موضوعة تحت نعل حذائه. وألقي القبض على الرجل الآخر (26 عاما) يوم 30 مارس بالقرب من نفس المكان.

وقال متحدث باسم الهيئة في بيان مكتوب إنه "من غير المألوف بدرجة كبيرة" أن يصادف ضباط الحدود أشخاصا يشتبه بكونهم إرهابيين على الحدود الأميركية، لكن القبض على الرجلين يبرز جهود التحقق المهمة التي تبذلها الهيئة.

يشار إلى أن الهيئة لم تكشف عن اسمي الرجلين.

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