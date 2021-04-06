أميركا تعتقل يمنيَيْن على قوائم الإرهاب عند حدود المكسيك

كشفت السلطات الأميركية صورا لرجلين من اليمن، تم اعتقالهما أثناء محاولة عبور الحدود المكسيكية باتجاه الولايات المتحدة، وأوضحت السلطات أن الرجلين مدرجان على قوائم الإرهاب الأميركية وحظر الدخول والسفر.

واعتقل ضباط دورية الحدود في قطاع إل سنترو الحدودي مع المكسيك اثنين من المواطنين اليمنيين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة في حوادث منفصلة خلال الشهرين الماضيين، وفقا لموقع "بريت بارت" الأميركي.

كما حدد وكلاء الـ FBI كلا الرجلين على أنهما مدرجان على قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وقائمة حظر الطيران.

وقام ضباط الحدود في محطة دورية الحدود El Centro في 30 مارس الماضي، باعتقال مهاجر لدخوله بشكل غير قانوني البلاد على بعد ميلين تقريبا غرب ميناء كاليكسيكو للدخول، ونقلته إلى مركز معالجة ايل سينتر حيث يخضع جميع المهاجرين لعملية تحقق مكثفة.

عمره 26 عاماً

هذا وتعرف العملاء على الرجل على أنه أجنبي غير شرعي يبلغ من العمر 26 عامًا من اليمن كما وجد فحص السجلات أن الرجل مدرج في قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وعلى قائمة حظر الطيران. وقال مسؤولون إن الرجل محتجز في محطة فيدرالية بانتظار إكمال الإجراءات.

وفي 29 يناير، ألقى ضباط محطة إل سنترو القبض على مهاجر آخر في نفس الموقع تقريبا غرب ميناء كاليكسيكو ونقلته السلطات إلى المحطة لإكمال اللازم والتحقيق في الخلفية.

وآخر عمره 33 عاماً

وتعرف العملاء على الرجل وهو أجنبي غير شرعي يبلغ من العمر 33 عاما من اليمن. وكشفت السجلات أنه موجود على قائمة مراقبة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وقائمة حظر الطيران.

كما قال المسؤولون إنه أثناء التفتيش الجسدي عثر العملاء أيضا على بطاقة هاتف محمول مخبأة تحت حذائه، وقامت السلطات بإكمال اللازم وسلموه إلى مكتب تحقيقات الأمن الداخلي.

بدوره، قال جريجو بوفينو، رئيس دورية حرس الحدود، في بيان مكتوب: "ينص جزء من مهمة دورية الحدود على أننا سنحمي البلاد من الإرهابيين".

وأضاف "اليوم، ومثل كل يوم فعل وكلاؤنا ذلك وتوضح هذه المخاوف على حدودنا أهمية مهمتنا وكيف لا يمكننا أبدًا التوقف عن توخي اليقظة والحذر في مهمتنا اليومية لحماية هذا البلد".