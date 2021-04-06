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جديد عن هجوم الكابيتول.. سكين بمقبض و"مصائب" نفسية

سكين الكابيتول
أداة الجريمة

جديد عن هجوم الكابيتول.. سكين بمقبض و"مصائب" نفسية

بايدن دعا الكونغرس إلى اتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية معرباً عن تأييده للحظر

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دبي - العربية.نت

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بعد أيام من الهجوم الذي وقع قرب مبنى الكابيتول، نشرت شرطة واشنطن العاصمة صورة للسكين التي استخدمها المنفذ القتيل للقيام بفعلته، حيث قتل ضابطاً وأصاب آخر.

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في التفاصيل، أفادت إدارة شرطة العاصمة أن محققيها وبالتعاون مع شرطة الكابيتول، ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد بدأوا تحقيقات في الهجوم باعتباره جريمة قتل، حيث توفي الضابط ويليام إيفانز، وهو من قدامى المحاربين يوم الجمعة الماضي، بعدما اصطدم سائق بحاجز قرب مبنى الكابيتول عند الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة الماضي.

وقالت السلطات إن القاتل نوح غرين، البالغ من العمر 25 عاماً، قد اصطدم بالضباط والحاجز، ثم خرج من السيارة مسلحا بسكين وهاجم ضابطا آخر قبل أن يقتل بالرصاص.

سكين بمقبض خشبي

فيما أظهرت الصورة التي نشرتها الشرطة ونقلتها "فوكس نيوز"، أمس الاثنين، سكيناً بمقبض خشبي ملقى على الأرض.

من مكان الهجوم على مبنى الكابيتول - فرانس برس 2 أبريل 2021
من مكان الهجوم على مبنى الكابيتول - فرانس برس 2 أبريل 2021

وكانت شرطة مبنى الكونغرس الأميركي قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات أخرى بسبب الهجوم.

وأكد رئيس شرطة واشنطن، روبرت كونتي، حينها، أنه وفقا لبيانات أولية، فإن الحادث وقع عند إحدى نقاط تفتيش مبنى الكابيتول ولا علاقة له بالإرهاب.

فيما كشف المحققون، الاثنين، أنهم يركزون في تحقيقاتهم بشكل متزايد على الصحة العقلية للمهاجم غرين من أجل تحديد أي دافع للهجوم.

وقال المسؤول إن المحققين علموا أن المشتبه به كان يعاني من الأوهام، والبارانويا، وأفكار انتحارية.

بايدن يناشد

الجدير ذكره أيضاً، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان دعا الكونغرس إلى اتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية، معرباً عن تأييده لحظر الأسلحة الهجومية.

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

وقال من البيت الأبيض حينها: "لست بحاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل وأحثّ زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك"، مؤكداً "علينا أيضا حظر الأسلحة الهجومية".

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