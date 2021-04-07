تحذير من عودة لاتفاق "معيب" مع إيران.. رسالة لبايدن

حذر أعضاء رفيعو المستوى في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي، معبرين عن اعتراضهم على أي مسار للعودة إلى "الاتفاق المعيب".

وفي الرسالة التي تزعمها السيناتور الجمهوري جيم انهوف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أعرب الموقعون عن قلقهم العميق إزاء التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد ترفع قريبًا العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة،

كما وجهوا انتقادات حادة لتصريحات روبرت مالي مبعوث إدارة بايدن في الملف النووي الأخيرة.

إلى ذلك، أضاف الأعضاء في رسالتهم التي وجههوها لبايدن "في ضوء محادثات فيينا وأي مفاوضات مستقبلية قد تليها، نحثكم على الالتزام بالمبادئ الموضحة في الرسالة المؤرخة في 26 فبراير 2021 التي أرسلها إليكم خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.

اتفاق معيب

كما أضافوا "يجب ألا تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذها على النظام الإيراني بمجرد العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وهي اتفاقية معيبة بشدة تقوض مصالح أمننا القومي بسبب ضعفها ونطاقها المحدود".

وأشار الموقعون استخفاف مالي بحملة الضغط القصوى التي انتجها الرئيس السابق دونالد ترمب.

كما أشاروا إلى أن العقوبات نفذتها إدارات ديمقراطية وجمهوريّة لمعاقبة النظام الإيراني على دعمه للإرهاب وبرنامجه النووي وبرنامج البالستية، مشددين على ضرورة استخدامها كأداة لمعالجة جميع جوانب سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

نهج جديد

بحسب الرسالة، فقد التزم كبار المسؤولين في الإدارة أمام الكونغرس بأن إدارة بايدن تخطط لاتخاذ نهج جديد منفصل عن إدارة أوباما فيما يتعلق بالسياسة تجاه إيران.

واختتم الموقعون رسالتهم بقولهم "إن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تعني منح النظام الإيراني تخفيفًا كبيرًا للعقوبات مقابل استئناف القيود النووية التي تنتهي في غضون أربع سنوات فقط.. نحث إدارتكم على إعادة النظر في نهجها على الفور.. لقد رفض أعضاء الكونغرس خطة العمل الشاملة المشتركة باجماع الحزبين في عام 2015. والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ليست وصفة لسياسة مستدامة ضد ايران ، ولن تحمي مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".