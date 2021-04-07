.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأولى لوزير بإدارة بايدن.. أوستن يزور إسرائيل

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

الأولى لوزير بإدارة بايدن.. أوستن يزور إسرائيل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع المقبل، إسرائيل حيث سيلتقي خصوصاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس، بحسب ما أفاد الثلاثاء موقع أكسيوس الإخباري الأميركي.

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

بذلك سيصبح أوستن أول وزير في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلّم الرئيس الديموقراطي مفاتيح البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

ولم يؤكّد البنتاغون هذه الزيارة علماً بأنّه يحيط تنقّلات وزير الدفاع في الخارج بهالة من السريّة لدواعٍ أمنية.

ووفقاً لموقع أكسيوس، فإنّ الوزير الأميركي سيبحث خلال زيارته إلى إسرائيل القضايا الإقليمية الشائكة وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كلّ من إيران ولبنان وسوريا.

قلق إسرائيلي من إعادة إحياء الاتفاق النووي

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النوي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.

ولم تخفِ إسرائيل يوماً معارضتها لهذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، وقد دعمت تل أبيب النهج الذي اعتمده ترمب بممارسة "ضغوط قصوى" على طهران بعد قراره سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرضه عقوبات على طهران.

وتعهّد بايدن إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً للالتزام بكافة مندرجاته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ممثل إيران لمُعارِضة في فيينا: ممثل إيران لمُعارِضة في فيينا: "انقلعي من هُنا"
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
الأكثر قراءة
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
جريمة مروعة هزت الشارع المصري.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها جريمة مروعة هزت الشارع المصري.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها
هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن
السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان
بعد الرسالة.. الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة بعد الرسالة.. الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة
المشي السريع والذاكرة.. دراسة تكشف علاقة مذهلة المشي السريع والذاكرة.. دراسة تكشف علاقة مذهلة
قبل أن تذهب
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
اكتشف المزيد