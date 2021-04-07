الأولى لوزير بإدارة بايدن.. أوستن يزور إسرائيل

يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع المقبل، إسرائيل حيث سيلتقي خصوصاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس، بحسب ما أفاد الثلاثاء موقع أكسيوس الإخباري الأميركي.

بذلك سيصبح أوستن أول وزير في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلّم الرئيس الديموقراطي مفاتيح البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

ولم يؤكّد البنتاغون هذه الزيارة علماً بأنّه يحيط تنقّلات وزير الدفاع في الخارج بهالة من السريّة لدواعٍ أمنية.

ووفقاً لموقع أكسيوس، فإنّ الوزير الأميركي سيبحث خلال زيارته إلى إسرائيل القضايا الإقليمية الشائكة وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كلّ من إيران ولبنان وسوريا.

قلق إسرائيلي من إعادة إحياء الاتفاق النووي

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النوي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.

ولم تخفِ إسرائيل يوماً معارضتها لهذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، وقد دعمت تل أبيب النهج الذي اعتمده ترمب بممارسة "ضغوط قصوى" على طهران بعد قراره سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرضه عقوبات على طهران.

وتعهّد بايدن إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً للالتزام بكافة مندرجاته.