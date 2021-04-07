بايدن: ما زلنا في سباق حياة أو موت مع كورونا

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ما زالت في سباق حياة أو موت مع فيروس كورونا، محذرا من سرعة انتشار السلالات المتحورة.

إلى ذلك، قال إن اللقاحات المخصصة للوقاية من وباء كوفيد-19، ستكون متاحة لكل الأميركيين البالغين بدءا من يوم 19 أبريل المقبل، بينما أكد البيت الأبيض أنه لن يدعم أي خطط "تتطلب من الأميركيين حمل ما يثبت أنهم تلقوا اللقاح".

وقال بايدن الثلاثاء: "في نهاية مايو ستكون الغالبية الساحقة من البالغين الأميركيين قد حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل".

وأضاف "نحن نوزع 3 ملايين جرعة من اللقاح يوميا وما يناهز 20 مليون جرعة في الأسبوع".

السلالات الجديدة تتفشى بسرعة

لكن الرئيس الأميركي أشار إلى أن "السلالات الجديدة من الفيروس تنتشر بسرعة والأرقام تتزايد في بعض المناطق"، مضيفا "حتى ونحن نسير في الاتجاه الصحيح وبسرعة، فإننا لم نصل حتى لنصف الطريق في تلقيح كل الأميركيين".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تجاوزت، منذ الاثنين، حاجز 150 مليون جرعة من اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 75 الأولى من رئاسته.

وأضاف أن البلاد في طريقها للوصول إلى 200 مليون جرعة في أول 100 يوم من رئاسته.

اللقاح للجميع

وطالب بايدن الشعب الأميركي بالالتزام بقواعد السلامة، لأنه "لم نصل إلى نهاية الطريق في مواجهة الوباء وما زال أمامنا عمل كبير".

واختتم الرئيس الأميركي خطابه بالتأكيد على توفير اللقاح لكافة دول العالم، وقال: "لن نكون كليا في أمان من الفيروس ما لم يتوفر اللقاح للجميع في كل دول العالم".

من ناحية أخرى، أكد البيت الأبيض أنه لن يدعم أي خطط "تتطلب من الأميركيين حمل ما يثبت أنهم تلقوا اللقاح".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، "لن تكون هناك قاعدة بيانات فيدرالية للتطعيم، ولا أمر فيدرالي يتطلب من الجميع الحصول على ما يثبت التطعيم".