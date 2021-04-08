لافروف: سياسة واشنطن تجاه روسيا "غبية" وغير فعالة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، السياسة الأميركية تجاه موسكو بأنها "غبية"، وحذر من أن بلاده سترد إذا فرضت واشنطن عقوبات جديدة.

ورداً على سؤال حول احتمال فرض عقوبات جديدة على موسكو من جانب واشنطن، قال لافروف إن كل محاولات الضغط على روسيا محكوم عليها بالفشل.

ووصف سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا بأنها "وصلت إلى طريق مسدود وحتى إنها غبية"، مؤكداً أن الجولات الماضية من العقوبات الأميركية فشلت في تحقيق أهدافها.

وقال لافروف خلال زيارة إلى كازاخستان: "لقد علمتنا مثل هذه التصرفات شيئاً واحداً، هو أننا بحاجة إلى الاعتماد على أنفسنا لأن الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا شركاء موثوقين"، مضيفاً أنه "بطبيعة الحال، سنرد على أي خطوات غير ودية".

في السياق نفسه، قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه يتعين على روسيا الاستعداد لأسوأ سيناريو فيما يخص العقوبات الأميركية بسبب ما وصفه بـ"سياسة واشنطن العدائية والتي لا يمكن توقعها".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "تدفعنا تصرفات أميركا العدائية والتي لا يمكن توقعها بوجه عام إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".

وفي الشهر الماضي، استدعت روسيا سفيرها من واشنطن بعد أن سُئل الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتل" وأجاب قائلاً: "أعتقد".

وتراجعت علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، والتدخل في الانتخابات وهجمات القرصنة.

في الآونة الأخيرة، تدهورت العلاقات أكثر بسبب سجن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بعد تسميمه، والذي ألقى باللوم فيه على الكرملين. ورفضت السلطات الروسية الاتهامات.