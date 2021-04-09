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جولة دولية لوزير الدفاع الأميركي.. يبدأها اليوم من إسرائيل

U.S. Defense Secretary Lloyd Austin speaks to Defense Department personnel during a visit by U.S. President Joe Biden at the Pentagon in Arlington, Virginia, U.S., February 10, 2021. REUTERS/Carlos Barria
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

جولة دولية لوزير الدفاع الأميركي.. يبدأها اليوم من إسرائيل

موقع أكسيوس: الوزير الأميركي سيبحث خلال زيارته إلى إسرائيل القضايا الإقليمية الشائكة وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان وسوريا

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العربية.نت، وكالات

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يبدأ وزير الدفاع لويد أوستن، اليوم السبت، جولة تشمل إسرائيل وألمانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا وبريطانيا، بحسب أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزير أوستن سيجتمع مع نظرائه ومسؤولين كبار آخرين لبحث أهمية العلاقات الدفاعية الدولية وتعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع، وتقاسم الأعباء والأمن الدائم عبر الأطلسي"​​​.

ووفقاً لموقع "أكسيوس" AXIOS، فإن الوزير الأميركي سيبحث خلال زيارته إلى إسرائيل القضايا الإقليمية الشائكة، وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان وسوريا.

قلق إسرائيلي من إعادة إحياء الاتفاق النووي

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.

الأولى لوزير بإدارة بايدن.. أوستن يزور إسرائيل أميركا الأولى لوزير بإدارة بايدن.. أوستن يزور إسرائيل

ولم تخفِ إسرائيل يوماً معارضتها لهذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، وقد دعمت تل أبيب النهج الذي اعتمده ترمب بممارسة "ضغوط قصوى" على طهران بعد قراره سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرضه عقوبات على طهران.

وتعهّد بايدن بإعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً للالتزام بكافة بنوده.

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