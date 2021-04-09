بصفة "متعاون".. بومبيو ينضم لشبكة فوكس نيوز

أعلنت "فوكس نيوز" Fox News، الخميس، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، انضم إلى الشبكة الإخبارية الأميركية المفضلة لدى المحافظين، بصفة "متعاون".

وقال بومبيو في بيان: "سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الأوضاع الجيوسياسية والعلاقات الدولية وسياسات "أميركا أولا" التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة".

وأكدت سوزان سكوت، رئيسة "فوكس نيوز"، أن "مايك بومبيو هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراما في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي".

وأضافت سكوت "أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة".

وكان بومبيو عين وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون في أبريل 2018، وبقي في المنصب حتى نهاية عهد ترمب في يناير 2021.

وقبل ذلك كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" CIA.

مؤخرا، انضم بومبيو إلى الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، وإلى الذين هاجموا تقرير خبراء حول منشأ فيروس كورونا، معتبرين أنه جزء من "حملة تضليل" من قبل منظمة الصحة العالمية والحزب الشيوعي الصيني.

وكان بومبيو رأس حربة في المواجهة بين إدارة ترمب والصين.

وبومبيو بقي وفيا لترمب حتى اللحظة الأخيرة، ومثل الرئيس السابق هاجم باستمرار وسائل الإعلام.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" عينت شخصيات أخرى من المحيطين بترمب، بمن فيهم زوجة ابنه ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترمب، والمستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني.