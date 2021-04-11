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طائرة تدير حرباً نووية.. وزير دفاع أميركا يصل إسرائيل

لويد أوستن

طائرة تدير حرباً نووية.. وزير دفاع أميركا يصل إسرائيل

"هآرتس": لويد أوستن سيجري مباحثات مع بنيامين نتنياهو وبيني غانتس وغابي أشكنازي

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دبي - العربية.نت

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وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الأحد إسرائيل، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تل أبيب، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق صحيفة "هآرتس"، سيجري أوستن "مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي".

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كما ستتناول المحادثات، بحسب "هآرتس"، عدة ملفات من بينها "برنامج إيران النووي، وأنشطة طهران في منطقة الشرق الأوسط، والتشاور حول جدول الأولويات المشتركة لواشنطن وتل أبيب".

إلى ذلك نقلت وكالة "معا" الفلسطينية أمس السبت عن مصادر لم تسمها أن وزير الدفاع الأميركي يصل إسرائيل اليوم الأحد "على متن أكثر طائرة تطورا في العالم".

وأشارت المصادر إلى أن هذه الطائرة مخصصة لإدارة حرب نووية.

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