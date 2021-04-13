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إطلاق نار بمدرسة في تينيسي الأميركية.. وسقوط ضحايا

الشرطة الأميركية

إطلاق نار بمدرسة في تينيسي الأميركية.. وسقوط ضحايا

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دبي - العربية.نت

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أصيب عدة أشخاص من بينهم ضابط شرطة بطلقات نارية يوم الاثنين في مدرسة ثانوية بمدينة نوكسفيل شرق ولاية تينيسي الأميركية، حسبما ذكرت السلطات، مضيفة أنه تم تأمين مكان الحادث.

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إلى ذلك، كتبت إدارة شرطة نوكسفيل في تغريدة على موقع تويتر أن السلطات كانت في موقع إطلاق النار في مدرسة أوستن إيست ماغنت الثانوية.

وقال منشور على الإنترنت إنه تم الإبلاغ عن وجود ضابط في قسم شرطة نوكسفيل بين الضحايا.

وذكر بوب توماس، مدير مدارس مقاطعة نوكس، في تغريدة في وقت لاحق من يوم الاثنين بأن إطلاق نار قد وقع ولكن تم تأمين المبنى.

وأضاف توماس: "تم تأمين مبنى المدرسة وتم الإفراج عن الطلاب الذين لم يشاركوا في الحادث إلى عائلاتهم." وأضاف في تغريدة منفصلة أن السلطات كانت تجمع المعلومات حول "هذا الوضع المأساوي" وأن معلومات إضافية سيتم تقديمها لاحقًا.

وحثت الشرطة الناس على تجنب المنطقة. وظلت التفاصيل غير دقيقة وأظهرت وسائل إعلام العديد من سيارات الشرطة والطوارئ في مكان الحادث.

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