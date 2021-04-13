بايدن لبوتين: نتمسك بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بادين شدد عبر اتصال هاتفي مع نظيره الروسي تمسكه بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. كما أنه اقترح عقد قمة ثنائية في بلد ثالث خلال أشهر.

في الأثناء يناقش حلفُ شمال الطلسي التوترَ المتصاعد بين روسيا وأكرانيا وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا مع وزيرِ الدفاع الأوكراني في بروكسل.

وعبّر حلف الناتو عن قلقه إزاءَ تطوراتِ الوضع في شرق أوكرانيا.

واعتبر أمينُ عام الناتو ينس ستولتنبرغ أن حشودَ روسيا في الحدود مع أوكرانيا غيرُ مبررة، مشدداً على أن الناتو يقف إلى جانب كييف، ويدعو موسكو إلى وقف استفزازاتها.

من جهته أشار وزيرُ الدفاع الأوكراني إلى أنه حان الوقت لتفعيلِ آلية التشاور مع الناتو حول الأزمة مع روسيا، داعياً الدولَ الغربية إلى اتخاذ إجراءاتٍ تردع روسيا قبل فوات الأوان.

واتّهمت موسكو، الثلاثاء، الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنضوية في حلف (الناتو) بتحويل أوكرانيا إلى "برميل بارود" بعدما دق الغرب ناقوس الخطر حيال حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية.

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن "الولايات المتحدة ودولاً أخرى في حلف شمال الأطلسي تحوّل أوكرانيا عمداً إلى برميل بارود"، مضيفاً أن الدول الغربية تزيد إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا.

والاثنين، دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، روسيا إلى وقف "استفزازاتها" وبدء "نزع فتيل التصعيد" على الحدود الأوكرانية، حيث تحشد قواتها.

وقال الوزراء في بيان مشترك "ندعو روسيا إلى وضع حد لاستفزازاتها والعمل فورا على نزع فتيل تصعيد التوترات انسجاماً مع التزاماتها الدولية".

واعتبروا أن "تحريك تلك القوات على نطاق واسع، ومن دون إخطار مسبق، يشكل تهديدا وعاملا لزعزعة الاستقرار"، داعين موسكو أيضا إلى "الشفافية على صعيد التحركات العسكرية" بناء على التزامها داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتخشى أوكرانيا أن تبحث موسكو عن ذريعة لمهاجمتها، واتهمت روسيا بحشد أكثر من ثمانين ألف جندي قرب حدودها الشرقية وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وحذرت الولايات المتحدة، الأحد، روسيا من أي اعتداء على كييف. ونبه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنه "ستكون ثمة عواقب" لذلك.