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الاحتجاجات تتواصل في مينيابوليس إثر قتل الشرطة لشاب أسود

Princess Kuiah (front L), 15, Edwina Kulee, 17, and Praise Cole (front R), 15, take part in a rally outside the Brooklyn Center Police Department, days after Daunte Wright was shot and killed by a police officer, in Brooklyn Center, Minnesota, U.S. April 13, 2021. REUTERS/Leah Millis
من الاحتجاجات مساء الثلاثاء في مينيابوليس على مقتل رايت
احتجاجات أميركا

الاحتجاجات تتواصل في مينيابوليس إثر قتل الشرطة لشاب أسود

قُتل دنتي رايت خلال عملية مراقبة السير في بروكلين سنتر قرب مينيابوليس واعتبرت الشرطة وفاته "عرضية"

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مينيابوليس – فرانس برس

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خرجت مساء الثلاثاء تظاهرات في مدينة مينيابوليس لليلة الثالثة على التوالي، بعد مقتل شاب أسود على يد الشرطة، رغم حظر التجوّل وتوقيف أكثر من 60 محتجاً.

يتصاعد التوتر منذ مقتل دنتي رايت (20 عاماً) في ضاحية بروكلين سنتر في المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، تزامناً مع محاكمة شرطي أبيض بتهمة قتل الرجل الأسود جورج فلويد في مايو الماضي.

وفرّقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين الذين تراوح عددهم بين 800 وألف بعد أن تجمعوا قبالة مركز شرطة بروكلين سنتر رغم حظر التجول الذي يبدأ العاشرة ليلاً.

من الاحتجاجات مساء الثلاثاء في مينيابوليس على مقتل رايت
من الاحتجاجات مساء الثلاثاء في مينيابوليس على مقتل رايت

أوقفت الشرطة نحو 60 شخصاً واستعملت قنابل صوتية لتفريق المحتجين. وردّ المتظاهرون بإلقاء قناني ماء وحجارة على الشرطة، وفق السلطات.

وكانت عائلتا دنتي رايت وجورج فلويد قد جاءتا إلى موقع التجمّع في وقت سابق الثلاثاء للمطالبة بإنهاء عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.

قال فيلونيس فلويد، شقيق جورج فلويد الذي مات تحت ركبة الشرطي الأبيض ديريك شوفين، إن "العالم مصدوم لمقتل أميركي إفريقي آخر". وأضاف: "من عائلة فلويد إلى عائلة رايت: اعلموا أننا نقف بجانبكم".

المؤتمر الصحفي المشترك لعائلتي رايت وفلويد
المؤتمر الصحفي المشترك لعائلتي رايت وفلويد

وجرى المؤتمر الصحافي لعائلتي رايت وفلويد في مكان غير بعيد عن المحكمة التي يحاكم فيها ديريك شوفين. وكان فيلونيس فلويد قد شارك في المحاكمة بالإدلاء بشهادته الاثنين.

وقُتل دنتي رايت خلال عمليّة مراقبة السير في بروكلين سنتر، قرب مينيابوليس. واعتبرت الشرطة أن وفاته "عرضيّة".

وأخطأت الشرطية كيم بوتر (48 عاماً) التي لها 26 عاماً من الخبرة الأمنية، بين مسدسها الحربي ومسدس الصعق الكهربائي، وفق ما أفاد رئيس شرطة المنطقة تيم غانون. وقد استقال كلّ من بوتر وغانون أمس الثلاثاء.

الشرطية كيم بوتر
الشرطية كيم بوتر

ويطالب أقارب رايت بتوقيف الشرطيّة. وقالت عمته نايشا رايت خلال المؤتمر الصحافي: "ألقوا بها في السجن مثل ما تفعلون معنا".

من جهته، قال براندن ويليامز، ابن شقيقة جورج فلويد، إن "الخطأ غير مقبول" وأضاف "هذا يكفي. يجب إدخال إصلاحات إلى الشرطة".

من جهتها، قالت الناشطة ضد عنف الشرطة والعنصرية توشيرا غاراواي: "نريد أن يعرف العالم أن هذه ليست حالات منعزلة، وأن جورج فلويد ودنتي رايت وجهان لمئات جرائم القتل التي تم التستر عليها لسنوات هنا في ولاية مينيسوتا".

بدوره، قالت صديقة الضحيّة شينا ويتايكر باكيةً: "أنا مشوشة بالكامل لأن والد ابني سُرق منه".

محاكم قاتل جورج فلويد

وقبل المؤتمر الصحافي للعائلتين، دخلت محاكمة ديريك شوفين مرحلة جديدة، إذ اعتبر محامي الشرطي شوفين أن جورج فلويد توفي نتيجة جرعة مخدرات زائدة مقترنةً بمشاكل صحيّة وليس نتيجة اختناق.

الضابط السابق ديريك شوفين
الضابط السابق ديريك شوفين

وكان شوفين جثا بركبته لنحو عشر دقائق على رقبة جورج فلويد المطروح أرضاً والمقيّد اليدين، وذلك أثناء توقيفه بشبهة استعمال ورقة زائفة من فئة 20 دولاراً.

وأشار الطبيب الشرعي أندرو باكر الجمعة إلى أنه رغم إظهار التشريح وجود مخدري فانتنيل وميثامفيتامين، إلاّ أن ذلك ليس "السبب المباشر" للوفاة الذي جاء نتيجة نقص الأكسجين بسبب الضغط على الرقبة.

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وصوّرت عابرة حادثة جورج فلويد، ما سبب موجة استياء تاريخية في الولايات المتحدة والعالم ضد العنصرية والعنف تجاه الأقليات.

من جهتها، سجلت كاميرا الشرطية مقتل دنتي رايت. وتظهر الكاميرا عناصر أمن وهم يخرجونه من سيارته ويحاولون تقييد يديه بأصفاد، لكنه قاوم ورجع للجلوس داخل سيارته، وتُسمع حينها الشرطية وهي تصرخ "تايزر تايزر تايزر" في إشارة إلى أنها ستستعمل الصاعق الكهربائي، لكن يسمع إذاك صوت إطلاق رصاصة.

وقالت الشرطية حينها: "اللعنة لقد أطلقت النار عليه"، بينما كان رايت يقود سيارته وهو مصاب بجروح قاتلةً قبل أن تصطدم سيارته على بعد عدة مبان.

من جهته، أسف الرئيس جو بايدن الاثنين للوفاة "المأسوية"، ودعا المتظاهرين إلى التحرك "في شكل سلمي" لانتظار نتائج التحقيق.

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