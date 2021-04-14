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بايدن: حان وقت إنهاء أطول حروب أميركا في أفغانستان

الرئيس جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن: حان وقت إنهاء أطول حروب أميركا في أفغانستان

بايدن: لا يمكن تبرير البقاء في أفغانستان بهجوم على أميركا قبل 20 عاما

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

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يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب متوقع، الأربعاء، حول أفغانستان أن "الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة" و"إعادة القوات الإميركية إلى الوطن".

وسيقول أيضا وفق مقتطفات من خطابه وزعت على الصحافيين "سنواصل دعم الحكومة الأفغانية، لكننا لن نبقي التزامنا العسكري في أفغانستان".

ومن المقرر أن يعلن بايدن انسحاب كل الجنود الأميركيين بحلول 11 سبتمبر في الذكرى العشرين لاعتداءات 2001 في الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق الأربعاء، أنّ الوقت حان لسحب القوات المنتشرة في أفغانستان، مضيفاً أنّ واشنطن ستعمل مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي لتأمين انسحاب "منسق".

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

وقال بلينكن قبل محادثات مع شركاء في الحلف في بروكسل "حققنا معاً الأهداف التي وضعناها، والآن حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قال بلينكن: "حققنا أهدافنا من التدخل في أفغانستان وحان وقت سحب القوات". وأضاف: "سننسق مع الناتو لانسحاب كامل ومنسق من أفغانستان".

بلينكن: حققنا أهدافنا من التدخل بأفغانستان وحان وقت الانسحاب أميركا بلينكن: حققنا أهدافنا من التدخل بأفغانستان وحان وقت الانسحاب

وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور، الأربعاء، أن قوات حلف شمال الأطلسي ستنسحب في سبتمبر على الأرجح من أفغانستان، على غرار القوات الأميركية. وقالت كرامب كارنباور "قلنا دائما: ندخل معا (مع الأميركيين) ونخرج معا". وأضافت "أنا مع انسحاب منظم لذلك أفترض أننا سنقرر ذلك اليوم".

ويعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات الأربعاء بشأن أفغانستان، بعدما أعلنت واشنطن عزمها سحب جميع قواتها من البلاد بحلول 11 سبتمبر.

من جهتها أعربت روسيا الأربعاء عن قلقها لإعلان الرئيس جو بايدن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11سبتمبر، علما أن الموعد المقرر أصلا للانسحاب كان الأول من مايو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان "هذا الأمر يثير القلق من تصعيد محتمل مقبل للنزاع المسلح في أفغانستان والذي قد يؤدي بدوره إلى تقويض الجهود لإطلاق مفاوضات بين الأطراف الأفغان".

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