بوتين "سيدرس" مقترح بايدن بعقد قمة بينهما

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنّه سينظر في اقتراح الرئيس الأميركي، جو بايدن، لعقد قمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "من المبكر التحدث عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل. إنّه اقتراح جديد وستتم دراسته".

وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد حتى الآن جدول أعمال محدد للقمة، لكنه قال إن "العلاقات الثنائية مهمة بلا شك" في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الأميركي قد اقترح في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الروسي عقد قمة بينهما في دولة ثالثة، "في المستقبل القريب".

وأعلنت الرئاسة الأميركية في بيان أن بايدن أعرب خلال المحادثة الهاتفية مع بوتين عن "قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في القرم المحتلة وعند الحدود الأوكرانية"، داعياً موسكو إلى "خفض التوترات".

لكن الرئيس الأميركي شدد أيضاً على سعيه لـ"بناء علاقة مستقرة" مع روسيا "تراعي المصالح الأميركية"، بحسب البيت الأبيض، مشيراً خصوصاً إلى ضرورة مواصلة "حوار استراتيجي" حول حظر انتشار الأسلحة وقضايا الأمن.

من جهته أعلن الكرملين أمس أن الجانبين "أبديا استعدادهما لمواصلة الحوار في المجالات الأكثر أهمية على صعيد ضمان الأمن العالمي".

في سياق آخر، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية أن الكرملين أبلغ واشنطن اليوم بأنه سيتصرف على نحو حاسم إذا اتخذت الولايات المتحدة أي "خطوات عدائية" جديدة مثل فرض عقوبات على موسكو.

وقالت إن هذه التصريحات أدلى بها يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، الذي دعا السفير الأميركي لدى موسكو لإجراء محادثات بعد الاتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن أمس الثلاثاء.