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بوتين "سيدرس" مقترح بايدن بعقد قمة بينهما

Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) shakes hands with US Vice President Joe Biden (L) on March 10, 2011 during their meeting in Moscow. Putin on March 10 proposed to Biden that Russia and the United States abolish visas in a historic step to seal a revival in ties. Biden's visit is aimed at building on the reset in relations spearheaded by Russian President Dmitry Medvedev but Putin has until now enjoyed less cordial relations with Washington than his successor as Kremlin chief. AFP PHOTO / RIA-NOVOSTI POOL / ALEXEY DRUZHININ
لقاء سابق في موسكو بين بوتين وبايدن في 2011 حين كان الأخير نائباً للرئيس الأميركي باراك أوباما (أرشيفية)
أميركا وبايدن

بوتين "سيدرس" مقترح بايدن بعقد قمة بينهما

الرئيس الأميركي اقترح في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الروسي عقد قمة بينهما في "دولة ثالثة"

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موسكو – فرانس برس

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أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنّه سينظر في اقتراح الرئيس الأميركي، جو بايدن، لعقد قمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "من المبكر التحدث عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل. إنّه اقتراح جديد وستتم دراسته".

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (أرشيفية)
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (أرشيفية)

وأضاف بيسكوف أنه لا يوجد حتى الآن جدول أعمال محدد للقمة، لكنه قال إن "العلاقات الثنائية مهمة بلا شك" في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الأميركي قد اقترح في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الروسي عقد قمة بينهما في دولة ثالثة، "في المستقبل القريب".

وأعلنت الرئاسة الأميركية في بيان أن بايدن أعرب خلال المحادثة الهاتفية مع بوتين عن "قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في القرم المحتلة وعند الحدود الأوكرانية"، داعياً موسكو إلى "خفض التوترات".

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مقاتل انفصالي في شرق أوكرانيا على جبهة القتال، بينما تتهم أوكرانيا روسيا بدعم هذه الجماعات المسلحة

لكن الرئيس الأميركي شدد أيضاً على سعيه لـ"بناء علاقة مستقرة" مع روسيا "تراعي المصالح الأميركية"، بحسب البيت الأبيض، مشيراً خصوصاً إلى ضرورة مواصلة "حوار استراتيجي" حول حظر انتشار الأسلحة وقضايا الأمن.

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من جهته أعلن الكرملين أمس أن الجانبين "أبديا استعدادهما لمواصلة الحوار في المجالات الأكثر أهمية على صعيد ضمان الأمن العالمي".

في سياق آخر، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية أن الكرملين أبلغ واشنطن اليوم بأنه سيتصرف على نحو حاسم إذا اتخذت الولايات المتحدة أي "خطوات عدائية" جديدة مثل فرض عقوبات على موسكو.

وقالت إن هذه التصريحات أدلى بها يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، الذي دعا السفير الأميركي لدى موسكو لإجراء محادثات بعد الاتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن أمس الثلاثاء.

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