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مئة يوم بالرئاسة.. بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

يوم 25 أكتوبر 2019
بيلوسي وبايدن
أميركا وبايدن

مئة يوم بالرئاسة.. بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

طلبت بيلوسي من بايدن أن يتناول في خطابه المرتقب في 28 إبريل "تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية"

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واشنطن - فرانس برس

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دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء، الرئيس الأميركي جو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الجديد وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية.

وطلبت بيلوسي من بايدن أن يتناول في خطابه الذي تم تحديد موعده في 28 إبريل "تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية".

جيل وجو بايدن
جيل وجو بايدن

وهذا الخطاب لا يشبه من الناحية التقنية خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرؤساء الأميركيون سنويا وفق الدستور، إلا أن الرؤساء الجدد مثل بايدن تجري دعوتهم لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس تجمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

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وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن بايدن قبل دعوة بيلوسي للتحدث أمام الكونغرس في الليلة التي تسبق اليوم المئة له في الرئاسة.

ووضع بايدن منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير، خطة طموحة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتأثيرها المدمر على أكبر اقتصاد في العالم. وتمكنت إدارته بسهولة من تحقيق هدف إعطاء 100 مليون لقاح للأميركيين، ثم تم توسيع الهدف ليصبح تلقيح 200 مليون أميركي.

كما تحرك بايدن بقوة لقلب السياسات الخارجية لسلفه دونالد ترمب التي استندت إلى مبدأ "أميركا أولا"، مستعيدا التحالفات التقليدية لبلاده على الصعيد الدولي والتعاون في قضايا عدة على رأسها التغير المناخي.

وفي المئة يوم الأولى من رئاسة بايدن، أقر الكونغرس حزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة اقتصاد الولايات المتحدة على التعافي، وقدمت إدارته أيضا خطة بقيمة 2 تريليون دولار لتجديد البنية التحتية في البلاد.

وكتبت بيلوسي في الدعوة "منذ نحو 100 يوم، عندما أديت اليمين الدستورية، تعهدت بأن المساعدة على الطريق"، مضيفة "الآن بسبب قيادتك التاريخية والتغييرية، المساعدة باتت هنا".

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