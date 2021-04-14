أغلبية معارضة.. ردود فعل على خطط بايدن الانسحاب من أفغانستان

وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل يوم الثلاثاء، خطط الرئيس جو بايدن المتوقعة لسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر بأنها "خطأ فادح" و"تنازل عن القيادة الأميركية".

ويعتبر تاريخ الانسحاب المتوقع لبايدن هو أربعة أشهر بعد الموعد النهائي في الأول من مايو، الذي تفاوضت فيه إدارة دونالد ترمب مع حركة طالبان العام الماضي.

وتعهدت طالبان باستئناف الهجمات على أفراد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إذا لم تغادر القوات الأجنبية بحلول الأول من مايو. ويتمركز 2500 جندي أميركي رسميًا في أفغانستان، لكن العدد غير ثابت وتقدر صحيفة "واشنطن بوست" أن المجموع الحالي يبلغ حوالي 3500.

وقال ماكونيل: "إن الانسحاب السريع للقوات الأميركية من أفغانستان هو خطأ فادح. إنه تراجع في وجه عدو لم يتم هزيمته بعد، وتنازل عن القيادة الأميركية". وتابع "انسحاب متهور مثل هذا من شأنه أن يتخلى عن شركائنا الأفغان والإقليميين وحلف شمال الأطلسي في معركة مشتركة ضد الإرهابيين لم ننتصر فيها بعد. كما أنه سيتخلى على وجه التحديد عن نساء أفغانستان اللواتي ستتعرض حرياتهن الفردية وحقوقهن الإنسانية للخطر".

تجدر الإشارة إلى أن مهلة ترمب النهائية في مايو قد انتقدها العديد من كبار الجمهوريين، بما في ذلك ماكونيل.

من جهتها، قالت االسيناتورة الديمقراطية جين شاهين "أشعر بخيبة أمل كبيرة لقرار بايدن تحديد موعد نهائي للانسحاب من أفغانستان في سبتمبر. وعلى الرغم من أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع حلفائنا، فقد ضحت الولايات المتحدة أكثر من اللازم لإحلال الاستقرار في أفغانستان، ويجب ألا نخرج إلا بضمانات يمكن التحقق منها بمستقبل آمن".

وتابعت "الانسحاب يقوض التزامنا تجاه الشعب الأفغاني، خاصة النساء الأفغانيات. إنني أحث إدارة بايدن على بذل كل جهد ممكن من الآن وحتى سبتمبر لحماية التقدم المحرز ودعم شركائنا في تشكيل حكومة انتقالية شاملة".

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز المقرب من بايدن "الرئيس بايدن اتخذ القرار الأكثر مسؤولية بالنظر إلى الوضع الذي ورثه. الانسحاب بحلول سبتمبر سيحدث بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وبتخطيط جيد وبطريقة آمنة ومسؤولة، نحن في مكان مختلف في العالم عما كنا عليه قبل 20 عامًا".

أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فقد صرح قائلا "إذا كانت التقارير دقيقة بأن الرئيس بايدن سيسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر من هذا العام، فهذه كارثة في طور الإنشاء".

وأوضح "الانسحاب الكامل من أفغانستان غير مسؤول للغاية".

وقال السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة العلاقات الخارجية جيم إينهو "هذا قرار طائش وخطير. لا أحد يريد حربًا إلى الأبد، ومن المرجح أن تعرض المواعيد النهائية التعسفية قواتنا للخطر، وتعرض للخطر كل التقدم الذي أحرزناه، وتؤدي إلى حرب أهلية في أفغانستان، وتخلق أرضًا خصبة للإرهابيين الدوليين".