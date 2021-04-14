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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين "ويندي شيرمان" نائبة لوزير الخارجية

ويندي شيرمان
ويندي شيرمان
أميركا وبايدن

مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين "ويندي شيرمان" نائبة لوزير الخارجية

صوت 56 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تعيين شيرمان، بينما عارضه 42 عضوا، حيث انضم عدد من الجمهوريين لتأييدها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين مرشحة الرئيس جو بايدن الدبلوماسية المخضرمة ويندي شيرمان، في منصب نائب وزير الخارجية.

وصوت 56 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تعيين شيرمان، بينما عارضه 42 عضوا، حيث انضم عدد من الجمهوريين لتأييدها.

وكانت شيرمان نائبة لوزير الخارجية للشؤون السياسية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال الفترة بين 2011 و2015، ومستشارة في الخارجية ومساعدة لوزير الخارجية للشؤون التشريعية في التسعينات من القرن الماضي، ومنسقة للسياسات تجاه كوريا الشمالية.

وكانت شيرمان بين الشخصيات الرئيسية في فريق المفاوضين الأمريكيين الذي ناقش الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس في مارس الماضي، تعهدت شيرمان باتباع نهج جديد تجاه إيران، مشيرة إلى أن العالم تغير منذ عام 2016، عندما تم رفع العقوبات عن إيران تنفيذا لبنود الاتفاق.

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