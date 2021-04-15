واشنطن تشهر سيف العقوبات ضد موسكو.. وتلويح بطرد مسؤولين

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعلان عقوبات على مسؤولين روس، اليوم الخميس، على أقرب تقدير، في خطوة تستهدف العديد من الأفراد والكيانات، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.

وستقترن حزمة العقوبات التي تستهدف العديد من المسؤولين الروس، بحسب أحد الأشخاص، بأوامر بطرد بعضهم من الولايات المتحدة.

تسلل إلكتروني

كما ستكون العقوبات جزءاً من مجموعة ردود للحكومة الأميركية على عملية تسلل إلكتروني رُصدت في ديسمبر، وقالت الحكومة الأميركية إنها من المحتمل أن تكون من تدبير روسيا، وفق رويترز.

إلى ذلك أثرت تلك العملية على البرامج التي تصنعها شركة سولار ويندز، وأتاحت للمتسللين الوصول إلى الآلاف من الشركات والمكاتب الحكومية التي استخدمت منتجاتها.

حوالي 30 كياناً

ومن المتوقع أن يواجه حوالي 30 كياناً عقوبات فيما يتصل بتلك العملية أو التدخل في الانتخابات الأميركية، بالإضافة إلى طرد نحو 10 مسؤولين روس.

يذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، كان صرح للصحافيين الأسبوع الماضي، أن "العداء وعدم القدرة على التنبؤ بأفعال أميركا يجبراننا بشكل عام على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".

ولم يرد البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والخزانة بعد على طلبات للتعليق.