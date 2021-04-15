.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن تشهر سيف العقوبات ضد موسكو.. وتلويح بطرد مسؤولين

الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 14 أبريل 2021

واشنطن تشهر سيف العقوبات ضد موسكو.. وتلويح بطرد مسؤولين

العقوبات ستكون جزءاً من مجموعة ردود للحكومة الأميركية على عملية تسلل إلكتروني رُصدت في ديسمبر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعلان عقوبات على مسؤولين روس، اليوم الخميس، على أقرب تقدير، في خطوة تستهدف العديد من الأفراد والكيانات، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.

وستقترن حزمة العقوبات التي تستهدف العديد من المسؤولين الروس، بحسب أحد الأشخاص، بأوامر بطرد بعضهم من الولايات المتحدة.

تسلل إلكتروني

كما ستكون العقوبات جزءاً من مجموعة ردود للحكومة الأميركية على عملية تسلل إلكتروني رُصدت في ديسمبر، وقالت الحكومة الأميركية إنها من المحتمل أن تكون من تدبير روسيا، وفق رويترز.

إلى ذلك أثرت تلك العملية على البرامج التي تصنعها شركة سولار ويندز، وأتاحت للمتسللين الوصول إلى الآلاف من الشركات والمكاتب الحكومية التي استخدمت منتجاتها.

حوالي 30 كياناً

ومن المتوقع أن يواجه حوالي 30 كياناً عقوبات فيما يتصل بتلك العملية أو التدخل في الانتخابات الأميركية، بالإضافة إلى طرد نحو 10 مسؤولين روس.

يذكر أن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، كان صرح للصحافيين الأسبوع الماضي، أن "العداء وعدم القدرة على التنبؤ بأفعال أميركا يجبراننا بشكل عام على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".

ولم يرد البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والخزانة بعد على طلبات للتعليق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك! مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك!
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
الأكثر قراءة
أول رد فعل من شركة تأمين أول رد فعل من شركة تأمين "إيفر غيفن" على قرار مصر التحفظ على السفينة
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة
قبل أن تذهب
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
اكتشف المزيد