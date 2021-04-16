قلب بنس يخذله.. تفاصيل عملية جراحية حساسة

خضع نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس البالغ من العمر 61 عاماً، والذي يُتوقّع أن يترشّح للرئاسة عام 2024، لعملية جراحية ناجحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ووفق المعلومات، فإن من المقرر أن يستأنف السياسي البارز أنشطته في الأيام المقبلة، حسبما أعلن مكتبه الخميس.

قلبه تباطأ

الحكاية بدأت بعدما كشف أطبّاؤه في بيان أنّه وفي الأسبوعين الماضيين شعر بنس بأعراض مرتبطة ببطء ضربات القلب، وبعد استشارة أطبّائه، خضع لعملية جراحية الأربعاء، لوضع منظّم لضربات القلب.

وأضاف الطاقم الطبي أن هذه العملية الروتينية كانت ناجحة، مشيرين إلى أنه بحاجة إلى أن يتعافى ويستأنف نشاطاته العادية في الأيام المقبلة.

بعيداً عن الإعلام ومذكرات مرتقبة

الجدير ذكره أنه وفي العام 2016، بعد أن رشّحه الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لمرافقة دونالد ترمب في السباق إلى البيت الأبيض، كشف بنس الذي كان حاكما آنذاك، أنّه تم تشخيص إصابته بمشكلة في القلب، ولكن من دون أعراض.

إلى ذلك، بقي بنس إلى حد كبير بعيدا عن وسائل الإعلام منذ أن خسر إلى جانب الرئيس ترمب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر أمام الديموقراطيين جو بايدن وكمالا هاريس. فيما بات يخطط لنشر الجزء الأول من مذكراته في عام 2023، وفقا لدار نشر سيمون أند شوستر.