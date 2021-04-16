.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قلب بنس يخذله.. تفاصيل عملية جراحية حساسة

مايك بنس (فرانس برس)
نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس (فرانس برس)

قلب بنس يخذله.. تفاصيل عملية جراحية حساسة

بحسب المعلومات.. من المقرر أن يستأنف السياسي البارز أنشطته في الأيام المقبلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خضع نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس البالغ من العمر 61 عاماً، والذي يُتوقّع أن يترشّح للرئاسة عام 2024، لعملية جراحية ناجحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

بنس يرفض حضور مؤتمر سياسي سيتحدث فيه ترمب أميركا ترمب بنس يرفض حضور مؤتمر سياسي سيتحدث فيه ترمب

ووفق المعلومات، فإن من المقرر أن يستأنف السياسي البارز أنشطته في الأيام المقبلة، حسبما أعلن مكتبه الخميس.

قلبه تباطأ

الحكاية بدأت بعدما كشف أطبّاؤه في بيان أنّه وفي الأسبوعين الماضيين شعر بنس بأعراض مرتبطة ببطء ضربات القلب، وبعد استشارة أطبّائه، خضع لعملية جراحية الأربعاء، لوضع منظّم لضربات القلب.

وأضاف الطاقم الطبي أن هذه العملية الروتينية كانت ناجحة، مشيرين إلى أنه بحاجة إلى أن يتعافى ويستأنف نشاطاته العادية في الأيام المقبلة.

بعيداً عن الإعلام ومذكرات مرتقبة

الجدير ذكره أنه وفي العام 2016، بعد أن رشّحه الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لمرافقة دونالد ترمب في السباق إلى البيت الأبيض، كشف بنس الذي كان حاكما آنذاك، أنّه تم تشخيص إصابته بمشكلة في القلب، ولكن من دون أعراض.

الرئيس دونالد ترمب وإلى جواره نائبة مايك بنس سابقاً (فرانس برس)
الرئيس دونالد ترمب وإلى جواره نائبة مايك بنس سابقاً (فرانس برس)

إلى ذلك، بقي بنس إلى حد كبير بعيدا عن وسائل الإعلام منذ أن خسر إلى جانب الرئيس ترمب انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر أمام الديموقراطيين جو بايدن وكمالا هاريس. فيما بات يخطط لنشر الجزء الأول من مذكراته في عام 2023، وفقا لدار نشر سيمون أند شوستر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب كورونا.. ملكة بريطانيا بسبب كورونا.. ملكة بريطانيا "وحيدة" في جنازة زوجها
البغدادي اندثر.. والموصل تنفض غبار الدواعش بأياد مصرية البغدادي اندثر.. والموصل تنفض غبار الدواعش بأياد مصرية
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب! الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب!
هل تذكرون المتحرش بطفلة المعادي؟.. هذا جديد القضية هل تذكرون المتحرش بطفلة المعادي؟.. هذا جديد القضية
مفكر مصري تنبأ قبل 30 عاما بحرب مع إثيوبيا.. ابنته تكشف مفكر مصري تنبأ قبل 30 عاما بحرب مع إثيوبيا.. ابنته تكشف
كلوب يلقي باللوم على محمد صلاح كلوب يلقي باللوم على محمد صلاح
بطلة بطلة "باب الحارة" تتبرأ منه: أكيد لا أتابعه
شاهد.. محام مصري ينزع شاهد.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه
قبل أن تذهب
سجال دبلوماسي على الهواء بين وزيري خارجية تركيا واليونان
سجال دبلوماسي على الهواء بين وزيري خارجية تركيا واليونان
اكتشف المزيد