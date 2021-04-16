نار في إنديانابوليس.. وسقوط ضحايا بمخزن لـ "fedex "

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة إنديانابوليس الأميركية اليوم الجمعة عن وقوع حادث إطلاق نار في مستودع تابع لشركة فيديكس في المدينة بوقت متأخر من ليل أمس، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع العديد من الضحايا.

وقال الميجور جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة مقاطعة ماريون في إنديانا صباح اليوم:" وقع إطلاق نار في مستودع لـ"فيديكس" بالقرب من مطار إنديانابوليس"، مؤكدا أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

بدوره، أعلن سام رودينو ، المتحدث باسم شرطة ولاية إنديانا، أن المستودع يقع على الجانب الجنوبي الغربي من المدينة، مضيفا " أن ليس لديه تفاصيل عن الضحايا، أو عددهم"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

حوادث متكررة

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية شهدت عدة مدن أميركية حوادث إطلاق نار مشابهة، كان أكثرها عنفا في كولورادو أواخر الشهر الماضي (مارس)، حيث أقدم مسلح على قتلعشرة أشخاص، أحدهم شرطي، في متجر بمدينة بولدر في الولاية الأميركية.

كذلك، شهد محيط مبنى الكابيتول في واشنطن، مطلع الشهر الجاري (أبريل) عملية دهس وطعن بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة في حينه، مؤكدة مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه.

وتجدد تلك الهجمات في كل مرة قضية السلاح في البلاد، وضرورة منع بيعه دون رخصة في أغلب الولايات الأميركية، وقد أثار الرئيس الأميركي جو بايدن تلك المسألة الأسبوع الماضي، داعا الكونغرس إلى تشريع بعض القيود على بيع السلاح في البلاد.