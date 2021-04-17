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بايدن: لا فائدة من رفع إيران نسبة التخصيب لـ60%

بايدن ورئيس وزراء اليابان
بايدن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا

بايدن: لا فائدة من رفع إيران نسبة التخصيب لـ60%

بايدن: من المبكر الحكم على نتائج المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة إن خطة إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 بالمئة لا تفيد وذلك مع إجراء واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة بشأن برنامج إيران النووي.

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وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في واشنطن إن من السابق لأوانه الحكم على نتيجة المحادثات.

في شأن آخر، أعلن أن الولايات المتحدة واليابان ستواجهان معا "التحديات" التي تمثلها الصين، خلال أول قمة وجها لوجه في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الياباني.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك "نحن مصممون على العمل معا لمواجهة التحديات التي تطرحها الصين وفي قضايا مثل بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وكذلك كوريا الشمالية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني أن الدولتين الحليفتين ستعارضان "أي محاولة" من جانب بكين "لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو بالترهيب في بحري الصين الجنوبي والشرقي".

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