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نافالني مهدد بسكتة قلبية.. وبايدن: وضعه غير عادل

الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء كلمة له في البيت الأبيض

نافالني مهدد بسكتة قلبية.. وبايدن: وضعه غير عادل

أطباء.. نافالني مهدد بالسكتة القلبية في أي لحظة

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دبي - العربية.نت

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أنّ المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، المريض والمضرب عن الطعام، يعيش وضعًا "غير عادل على الإطلاق".

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وردًا على سؤال في شأن تدهور حال نافالني، قال بايدن لصحافيّين إنّ هذا "غير عادل على الإطلاق". وكان أطبّاء مقرّبون من نافالني قد طالبوا في وقت سابق السبت بالسماح لهم برؤيته فورًا، مؤكّدين أنّه قد يصاب بسكتة قلبيّة "في أيّ لحظة".

كان أطباء مقربون من نافالني قد طالبوا، السبت، بالسماح لهم برؤيته فورا، مؤكدين أنه قد يصاب بسكتة قلبية "في أي لحظة".

حالته الصحية تتدهور

وقالت مصادر مرتبطة بالمعارض الروسي إن خصم الكرملين المسجون يواجه مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي، وأن بصره تراجع بعد مرور أكثر من أسبوعين من إضرابه عن الطعام.

وكان نافالني (44 عاما) قد دخل بإضراب على الطعام، منذ تاريخ 31 مارس، في خطوة احتجاجية على ما وصفه برفض السلطات تقديم العلاج المناسب له بعد آلام حادة في الساق والظهر كان قد شعر بها.

لحظة اعتقال الشرطة الروسية نافالني في موسكو
لحظة اعتقال الشرطة الروسية نافالني في موسكو

وأكدت ممثلة تحالف الأطباء الروسي، آليكساندرا زاخاروفا، أن نافالني باتت "حالته حرجة فعلا".

واعتمدت زاخاروفا على فحوصات لنافالني زودها بها محاميه، وقالت إن أعضاء النقابة لم يفحصوه بأنفسهم.

مهدد بسكتة قلبية

وأوضحت أن "البوتاسيوم لديه مرتفع ولديه قراءات مرتفعة أخرى، ما يشير إلى أن كليتيه قد تفشلان قريبا". مضيفة أن "هذا يؤدي لأمراض شديدة وقد يشهد سكتة قلبية".

وكانت روسيا قد حكمت على نافالني بالسجن، في فبراير، لمدة عامين ونصف، وذلك لمزاعم بانتهاكه إفراجا مشروطا في وقت سابق.

واعتقلت السلطات الروسية نافالني لدى عودته إلى بلاده من ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج بعد تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب.

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