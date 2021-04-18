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بعد انتقادات.. بايدن: سنرفع الحد الأقصى لقبول اللاجئين

جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

بعد انتقادات.. بايدن: سنرفع الحد الأقصى لقبول اللاجئين

بايدن جمد خطة أعلن عنها في فبراير لزيادة الحد الأقصى إلى 62500

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ويلنجتون (ديلاوير) – رويترز

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت، إنه سيرفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة هذا العام بعد يوم من توجيه انتقادات من النواب الديمقراطيين لموافقته على إبقاء العدد المنخفض تاريخيا دون تغيير.

ووقع بايدن على أمر يوم الجمعة يقضي باستمرار الحد الأقصى لقبول اللاجئين الذي أعلنه سلفه دونالد ترمب ويبلغ 15000 شخص حتى نهاية سبتمبر. وبالتوقيع على هذا الأمر يكون بايدن قد جمد خطة أعلن عنها في فبراير لزيادة الحد الأقصى إلى 62500.

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

وقال بايدن للصحافيين في ولاية ديلاوير يوم السبت، إنه سيرفع الحد البالغ 15 ألفا.

وبعد انتقاد النواب وجماعات الدفاع عن اللاجئين لبايدن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة، إنه يعتزم "تحديد حد أقصى نهائي متزايد للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية بحلول 15 مايو".

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ومثل أمر بايدن بتحديد عدد المقبولين عند 15 ألفا ضربة لجماعات الدفاع عن اللاجئين والتي كانت تريد من الرئيس الديمقراطي التحرك بسرعة لإنهاء سياسات اللاجئين للجمهوري ترمب الذي حدد هذا الرقم إلى حد ما كوسيلة للحد من الهجرة.

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