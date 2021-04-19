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أميركا: إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية لويزيانا

عناصر من الشرطة الأميركية
عناصر من الشرطة الأميركية

أميركا: إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية لويزيانا

21 من وحدات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار بشارع هيرن

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رويترز

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ذكرت محطة كيه.إس.إل.إيه التلفزيونية التابعة لمحطة سي.بي إس في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية.

وقال التقرير إن 21 من وحدات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شارع هيرن.

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ولم يُعرف على الفور المسؤول عن إطلاق النار. وقال التقرير إن السلطات وصفت الإصابات بأنها تهدد الحياة.

وقال التقرير إن أربعة أشخاص كانوا خارج المتجر بينما كان شخص واحد داخل المتجر عندما وقع إطلاق النار.

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