الضغوط الأميركية على روسيا تتواصل.. وسيناتور يحذر من وفاة نافالني

دعا العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريش، روسيا إلى الإفراج الفوري عن الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني، محذرا من أن حياته في خطر.

Alexei @Navalny’s medical situation, poor treatment, and incarceration are again threatening his life. The Russian government should release him immediately and provide him adequate care. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) April 19, 2021

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أليكسي نافالني وضعه الصحي سيئ، وسوء معاملته وسجنه يهدد حياته أيضا. على الحكومة الروسية إطلاق سراحه على الفور، وتقديم الرعاية المناسبة له".

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز: "الناشط أليكسي نافالني يُقتل أمام العالم على يد فلاديمير بوتين لارتكابه جريمة فضح فساد بوتين الهائل، يجب السماح لأطباء نافالني برؤيته على الفور".

وتواصل واشنطن وأوروبا ضغوطها على روسيا للإفراج عن نافالي وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية التي قد تؤدي إلى وفاته.

Make no mistake about what is happening here: activist Aleksei Navalny is being murdered in front of the world by Vladimir Putin for the crime of exposing Putin’s vast corruption. Navalny’s doctors must be allowed to see him immediately. https://t.co/TgI7EUAF9o — Bernie Sanders (@SenSanders) April 18, 2021

وحذر مستشار الأمن القومي الأميركي بعواقب إذا توفي نافالني في السجن، وقال في لقاء على شبكة "سي إن إن" CNN: "لن أفصح عن ماهية العقوبات التي قد نفرضها لكن ستكون هناك عقوبات في حال توفي نافالني".