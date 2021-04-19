.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ترمب يؤيد قرار بايدن حول أفغانستان.. "رائع وإيجابي"

ORLANDO, FLORIDA - FEBRUARY 28: Former President Donald Trump embraces the American flag as he arrives on stage to address the Conservative Political Action Conference held in the Hyatt Regency on February 28, 2021 in Orlando, Florida. Begun in 1974, CPAC brings together conservative organizations, activists, and world leaders to discuss issues important to them. Joe Raedle/Getty Images/AFP
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أرشيفية)
ترمب

ترمب يؤيد قرار بايدن حول أفغانستان.. "رائع وإيجابي"

الرئيس الأميركي السابق: لقد خططت للانسحاب في الأول من مايو، وعلينا أن نحافظ على هذا الجدول الزمني قدر الإمكان

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان "أمر رائع وإيجابي"، لكنه انتقد الجدول الزمني الذي تم وضعه لذلك، معتبراً أن على الولايات المتحدة "الخروج في وقت مبكر" من الأراضي الأفغانية.

وموقف ترمب الذي جاء في بيان صدر عنه الأحد يضعه مجدداً في خلاف مع كبار المسؤولين الجمهوريين الذين أدانوا على نطاق واسع خطوة بايدن بالانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية)
جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية)

وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل خطوة بايدن بأنها "خطأ جسيم"، بينما قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن هذا الانسحاب "كارثة في طور الإعداد".

يذكر أن الجمهوريين كانوا قد أعربوا عن غضبهم عندما خطط ترمب، خلال تواجده في البيت الأبيض، لسحب القوات بسرعة من أفغانستان.

جنديان أميركيان يسعفان زميلهما بعد انفجار في كابول في 2015
جنديان أميركيان يسعفان زميلهما بعد انفجار في كابول في 2015
بلينكن: أحترم رأي القادة العسكريين لكن قرار الانسحاب من أفغانستان مدروس أميركا بلينكن: أحترم رأي القادة العسكريين لكن قرار الانسحاب من أفغانستان مدروس

وكان بايدن قد أعلن الأربعاء أن القوات الأميركية ستبدأ الانسحاب من أفغانستان في الأول من مايو المقبل، مع اكتمال الانسحاب بحلول 11 سبتمبر 2021.

أما ترمب فقال في بيانه الصادر الأحد: "11 سبتمبر يمثّل حدثاً وفترة حزينة جداً لبلدنا ويجب أن يظل يوماً للتأمل والذكرى تكريماً لتلك النفوس العظيمة التي فقدناها".

واختتم ترمب قائلاً: "إن الخروج من أفغانستان أمر رائع وإيجابي. لقد خططت للانسحاب في الأول من مايو، وعلينا أن نحافظ على هذا الجدول الزمني قدر الإمكان".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين
الأكثر قراءة
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل
فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: "هنجيبه مش هنسيبه"
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 
لقطات صادمة من حادث قطار مصر.. جثث على القضبان وشاهد يروي لقطات صادمة من حادث قطار مصر.. جثث على القضبان وشاهد يروي
قبل أن تذهب
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
اكتشف المزيد