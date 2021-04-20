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آبل تسمح بعودة تطبيق بارلر بعد تعليقه إثر أحداث الكونغرس

FILE PHOTO: Silhouette of a mobile user seen next to a screen projection of the Apple logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
(تعبيرية)
أبل

آبل تسمح بعودة تطبيق بارلر بعد تعليقه إثر أحداث الكونغرس

تعد العودة إلى متجر تطبيقات "آبل" بمثابة فوز كبير لتطبيق "بارلر" وللمحافظين في الولايات المتحدة

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واشنطن - بندر الدوشي

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أعلنت شركة "آبل" أنها ستسمح لتطبيق "بارلر" Parler، وهو تطبيق تواصل اجتماعي شائع لدى المحافظين في الولايات المتحدة، بالعودة إلى متجرهاApp Store بعد أن قام التطبيق بإجراء تحسينات خاصةً لصالح الآراء المعتدلة.

وسيتمكن تطبيق "بارلر" من الوصول إلى متجر تطبيقات "آبل" الضخم مرة أخرى بعد أن كان قد تم تعليقه بسبب "خطابات الكراهية" في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في الكابيتول بواشنطن، وفقاً لما كشفته رسالة أرسلتها شركة "آبل" إلى الكونغرس يوم الاثنين.

تطبيق "بارلر"
تطبيق "بارلر"

وتعد العودة إلى متجر تطبيقات "آبل" بمثابة فوز كبير لتطبيق "بارلر" وللمحافظين في الولايات المتحدة الذين اتهموا شركة "آبل" بإسكاتهم عند تعليق التطبيق في يناير الماضي.

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ويوم الأربعاء ستدلي شركة "آبل" بشهادتها أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول المنافسة في متاجر التطبيقات.

وتم طرد تطبيق "بارلر" من متجر Amazon Web Services في نفس الوقت تقريباً الذي تم فيه حظره من متجر تطبيقات "آبل". و"بارلر" الآن يقاضي Amazon بزعم تقييد وصوله إلى السوق.

يذكر أنه تم فصل جون ماتزي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بارلر"، من قبل مجلس إدارة الشركة في فبراير الماضي بعد خلافات حول سياسات الموقع.

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