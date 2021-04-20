أميركا: محادثات فيينا إيجابية لكن الطريق لا يزال طويلاً

اعتبر نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 كانت إيجابية، لكن الطريق لا يزال طويلاً.

وقال برايس إن المبعوث الأميركي روب مالي يستكشف نهجاً ملموساً بشأن خطوات ينبغي لإيران والولايات المتحدة اتخاذها للعودة للامتثال لاتفاق 2015.

كما أضاف في إفادة صحافية اعتيادية أن "الطريق أمامنا أطول على الأرجح مما قطعناه في هذه المرحلة".