.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا: محادثات فيينا إيجابية لكن الطريق لا يزال طويلاً

نيد برايس

أميركا: محادثات فيينا إيجابية لكن الطريق لا يزال طويلاً

نيد برايس: الطريق أمامنا أطول على الأرجح مما قطعناه في هذه المرحلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 كانت إيجابية، لكن الطريق لا يزال طويلاً.

وقال برايس إن المبعوث الأميركي روب مالي يستكشف نهجاً ملموساً بشأن خطوات ينبغي لإيران والولايات المتحدة اتخاذها للعودة للامتثال لاتفاق 2015.

كما أضاف في إفادة صحافية اعتيادية أن "الطريق أمامنا أطول على الأرجح مما قطعناه في هذه المرحلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد
إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا
الأكثر قراءة
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر
الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي
منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر
قبل أن تذهب
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
اكتشف المزيد