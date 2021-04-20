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"عليهم إجباري".. سفير أميركا يرفض مغادرة روسيا

جون سوليفان
سفير الولايات المتحدة في موسكو جون سوليفان (فرانس برس)

"عليهم إجباري".. سفير أميركا يرفض مغادرة روسيا

روسيا لم تطرد السفير الأميركي بعد العقوبات الأميركية

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واشنطن - بندر الدوشي  

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عقب العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على موسكو، وحوادت طرد الدبلوماسيين المتبادلة، رفض سفير الولايات المتحدة في موسكو جون سوليفان مغادرة البلاد بعدما نصحه الكرملين بالعودة إلى الوطن.

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كما اعتبر الدبلوماسي الذي احتفظ به الرئيس الأميركي جو بايدن حتى اليوم منذ عهد سلفه دونالد ترمب، أنه بات في قلب أحد أهم الاختبارات المبكرة لتصميم الرئيس على الرد على روسيا.

ووفقاً لمطلعين، فإن وجهة نظر سوليفان، تكمن في أنه لو أراد الرئيس الروسي مغادرته فعليه إجباره.

لم يطردوه لكن نصحوه

فيما جاءت هذه التطورات بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة الماضي، أنها ستطرد 10 دبلوماسيين أميركيين، وتمنع مسؤولين حاليين مثل المدعي العام ميريك جارلاند من زيارة روسيا.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)

إلا أن الروس لم يطردوا سوليفان، وبدلاً من ذلك، استدعاه الكرملين للقاء يوري أوشاكوف أحد كبار مسؤولي السياسة الخارجية الذي نصحه بالعودة إلى واشنطن للتشاور مع مسؤولي بايدن.

بايدن: عقوبات متناسبة

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد كشف النقاب الأسبوع الماضي، رداً على التجسس الإلكتروني الروسي والتدخل في الانتخابات الأميركية، عن سلسلة من العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي.

كما حرص في إعلانه عن العقوبات على وصفها بالـ"متناسبة"، وعلى الإشارة إلى أنه لا يريد إطلاق موجة من التصعيد مع بوتين.

علما روسيا وأميركا
علما روسيا وأميركا

إلى ذلك، تحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الاثنين مع نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، وناقشا عقد قمة رئاسية محتملة ووافق على مواصلة البقاء على اتصال، بحسب بيان للبيت الأبيض.

في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن روسيا تحشد الآلاف من القوات على طول حدودها مع أوكرانيا، في وقت يعمل فيه المسؤولون الأميركيون خلف الكواليس مع الحلفاء لتحذيرها من تكاليف الاستيلاء على أراض إضافية، إلا أنهم أوضحوا أنهم لن يتدخلوا عسكرياً لردعها ضد دولة غير عضو في الناتو.

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