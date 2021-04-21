.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العدالة لجورج فلويد.. إدانة شرطي سابق بالقتل

ديريك شوفين خلال محاكمته يوم 20 أبريل

العدالة لجورج فلويد.. إدانة شرطي سابق بالقتل

يتوقع أن يقضي ديريك شوفين سنوات طويلة وراء القضبان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دانت محكمة أميركية الثلاثاء الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأميركي.

واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقياً والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال في مدينة مينيابوليس إلى أقل من يومين بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الأبيض مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه.

مقتل جورج فلويد.. الشرطي شوفان استخدم "قوة قاتلة" مفرطة أميركا جورج فلويد مقتل جورج فلويد.. الشرطي شوفان استخدم "قوة قاتلة" مفرطة

كما يتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عاماً سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد يوم 25 مايو 2020 التي أثارت احتجاجات عنيفة ضد انعدام العدالة العرقي حول العالم واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة.

"في غاية الأهمية"

في السياق، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن لعائلة جورج فلويد في اتصال هاتفي الثلاثاء عن "ارتياحه" للحكم، قائلاً خلال المكالمة التي تشاركت العائلة في مينيابوليس تسجيلاً لها على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "في غاية الأهمية".

جورج فلويد
جورج فلويد

ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات رسمية الثلاثاء بشأن الحكم، وهو تعهد خلال المكالمة بإحضار عائلة فلويد على متن الطائرة الرئاسية لزيارة البيت الأبيض.

انتصار تاريخي

من جهته أشاد محامي عائلة فلويد بن كرامب بالحكم باعتباره انتصاراً تاريخياً للحقوق المدنية ويمكن أن يكون ركيزة لإصدار تشريعات تتضمن إصلاحات للشرطة خاصة في تعاملها مع الأقليات.

وكتب كرامب على تويتر: "العدالة التي تألمنا لتحقيقها حصلت عليها عائلة فلويد أخيراً. هذا الحكم هو نقطة تحول في التاريخ ويبعث برسالة واضحة حول الحاجة إلى محاسبة مؤسسات إنفاذ القانون"، مضيفاً: "العدالة للسود في أميركا هي عدالة لجميع الأميركيين".

"لا يمكنني التنفس"

يذكر أن شوفين شوهد في تسجيل مصوّر في 25 مايو 2020 وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق بينما استلقى الرجل الأسود البالغ 46 عاماً على بطنه في الشارع وهو يقول: "لا يمكنني التنفس".

وأثار التسجيل الذي عرض مراراً أمام هيئة المحلفين خلال محاكمة شوفين المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجات حول العالم ضد غياب العدالة العرقية وقسوة الشرطة.

كما يواجه شوفين الذي عمل 19 عاماً في شرطة مينيابوليس عقوبة أقصاها قضاء 40 عاماً في السجن في أخطر التهم الثلاث التي دين بها وهي القتل من الدرجة الثانية.

3 آخرين

وتتطلب الإدانة بأي من تهم القتل العمد أو من الدرجة الثانية أو الثالثة إجماع هيئة المحلفين على القرار.

إلى ذلك يواجه ثلاثة ضباط شرطة سابقين آخرين كانوا برفقة شوفين تهماً تتعلق بمقتل فلويد، وستجري محاكمتهم بشكل منفصل في وقت لاحق هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد
إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا
الأكثر قراءة
"جهزتوا الشنط؟".. الأسئلة تتقاطر على الخطوط السعودية
عقب ساعات على انتخابه لولاية سادسة.. مقتل رئيس تشاد عقب ساعات على انتخابه لولاية سادسة.. مقتل رئيس تشاد
بعد مآسي القطارات.. إقالة رئيس هيئة سكك الحديد في مصر بعد مآسي القطارات.. إقالة رئيس هيئة سكك الحديد في مصر
رجل أعمال مصري يكسب مليارات الجنيهات في أسبوع رجل أعمال مصري يكسب مليارات الجنيهات في أسبوع
قضية فيرمونت ووقف مسلسل رمضاني.. نهى العمروسي ترد قضية فيرمونت ووقف مسلسل رمضاني.. نهى العمروسي ترد
شركة سيارات تحيّر السوق.. لم تبع سيارة واحدة وتقيّم بالمليارات شركة سيارات تحيّر السوق.. لم تبع سيارة واحدة وتقيّم بالمليارات
قبل أن تذهب
حادث مروع لسيارة ذاتية القيادة.. انتقادات حادة بوجه تسلا
حادث مروع لسيارة ذاتية القيادة.. انتقادات حادة بوجه تسلا
اكتشف المزيد