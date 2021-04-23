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بعد ترحيله من أميركا.. ألمانيا تسقط التهم عن حارس معسكر للنازيين

معسكر للنازيين - أرشيفية

بعد ترحيله من أميركا.. ألمانيا تسقط التهم عن حارس معسكر للنازيين

حاكمت ألمانيا العديد من المتهمين المتواطئين بجرائم الحرب النازية منذ إدانة عام 2011 بميونيخ لحارس معتقل سابق

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واشنطن - بندر الدوشي

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قال ممثلو الادعاء الألمان إنهم ليس لديهم أدلة كافية لمحاكمة رجل يبلغ من العمر 95 عاماً، تم ترحيله من الولايات المتحدة للاشتباه في تورطه بجرائم حرب نازية.

وأفادت مجلة "دير شبيغل" أن مكتب المدعي العام في سيل بشمال ألمانيا أسقط جميع التهم الشهر الماضي ضد فريدريك كارل بيرغر، الذي تم ترحيله في فبراير.

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ووجد قاضي الهجرة الأميركي العام الماضي أن بيرغر خدم في معسكر فرعي اعتقال بالقرب من هامبورغ، حيث تم احتجاز اليهود وغيرهم في ظروف "فظيعة"، كما قالت المحكمة.

وكان بيرغر قد دخل الولايات المتحدة من كندا في عام 1959 وعاش لسنوات عديدة في تينيسي، وتلقى معاشًا تقاعديًا من ألمانيا مقابل خدمته العسكرية.

وتم ترحيله بموجب قانون عام 1978، المعروف باسم تعديل هولتزمان، الذي يمنع أي شخص شارك في الاضطهاد النازي من دخول الولايات المتحدة أو العيش فيها. وأيدت هيئة الاستئناف القرار في نوفمبر تشرين الثاني.

واعترف بيرغر بـ "حراسة السجناء في معسكر الاعتقال لكن المعسكر لم يستخدم لقتل السجناء بشكل منظم" ، كما قال المدعون في قرارهم بإغلاق القضية وأضافوا هذا "لا يكفي لإثبات الجريمة".

وحاكمت ألمانيا العديد من المتهمين المتواطئين في جرائم الحرب النازية منذ إدانة عام 2011 في ميونيخ لحارس معتقل سابق واسمه جون ديميانيوك. وشكلت قضية ديميانيوك سابقة مفادها أن كونك حارسًا في أحد معسكرات الموت كان كافياً لإثبات التواطؤ في القتل.

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