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مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أميركية فوق المحيط الهادي

ميغ 31 الروسية

مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع أميركية فوق المحيط الهادي

الطائرة الحربية الروسية عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأميركية عن الحدود الروسية

متابع الغاء المتابعة

موسكو - رويترز

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نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، الجمعة، عن أسطول المحيط الهادي الروسي أن الجيش الروسي دفع بمقاتلة من طراز ميغ-31 لمرافقة طائرة استطلاع أميركية فوق المحيط عندما اقتربت من الحدود الروسية.

وذكرت الوكالة نقلاً عن بيان للأسطول: "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجي من طراز آر.سي-135 تابعة لسلاح الجو الأميركي، ورافقها فوق المحيط الهادي".

وأضافت أن الطائرة الحربية الروسية عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأميركية عن الحدود الروسية.

من جهته، قال المكتب الصحافي في الدائرة العسكرية الشرقية للجيش الروسي، إن مقاتلة من طراز ميغ-31، أقلعت لمرافقة طائرة استطلاع استراتيجية أميركية فوق المحيط الهادي.

وذكر المكتب الصحافي أن المقاتلة لم تسمح للطائرة الغريبة بالاقتراب من الحدود الروسية، وبالتالي لم يحدث أي انتهاك للمجال الجوي الروسي.

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وجاء في بيان المكتب الصحافي أن وسائط المراقبة الروسية رصدت وجود هدف جوي فوق المياه الدولية، يقترب من حدود الدولة الروسية. ولتحديد هوية الهدف ومنعه من انتهاك حدود البلاد، تم إرسال مقاتلة ميغ-31.

وحدد طاقم المقاتلة الروسية، الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية أميركية من طراز RC-135 ، ورافقتها فوق مياه المحيط الهادي، حتى لحظة ابتعادها عن الحدود الروسية.

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