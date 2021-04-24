السيناتور مينينديز: الإبادة الجماعية ضد الأرمن حقيقة تاريخية لا يمكن دحضها

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز "اليوم في الذكرى الـ 106 للإبادة الجماعية للأرمن، نحافظ على ثقتنا وإيماننا بأولئك الذين يقفون في وجه الظلم في أي مكان حول العالم، كما نكرم أولئك الذين فقدوا حياتهم ونتذكر كيف ماتوا".

Only through acknowledgement and understanding may we learn from history’s darkest hours. Let us build a more peaceful future together. pic.twitter.com/6NNv4NclWR — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) April 24, 2021





وقدم السيناتور مينينديز شكره للرئيس بايدن الذي توافق مع إجماع الكونغرس والأكاديميين واعترف بالإبادة.

وأضاف: كما قلت في عام 2019، عندما أقر مجلس الشيوخ بالاعتراف وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية، فإن التغاضي عن المعاناة الإنسانية ليس من صفاتنا وليس ما ندافع عنه كأمة.

وتابع أنه يشعر بالإلهام بشدة بتفاني الجالية الأرمنية لضمان الاعتراف بالإبادة الجماعية باعتبارها حقيقة تاريخية لا يمكن دحضها. واليوم نكرم ذكريات 1.5 مليون من الأبرياء الذين قتلوا وجوعوا وأجبروا على ترك وطنهم.

وتابع: فقط من خلال الاعتراف والفهم يمكننا أن نتعلم من أحلك ساعات التاريخ. دعونا نبنِ مستقبلًا أكثر سلامًا معًا.