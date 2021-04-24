.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السيناتور مينينديز: الإبادة الجماعية ضد الأرمن حقيقة تاريخية لا يمكن دحضها

السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز
بوب مينينديز
إبادة الأرمن

السيناتور مينينديز: الإبادة الجماعية ضد الأرمن حقيقة تاريخية لا يمكن دحضها

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في #مجلس_الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز: أشكر الرئيس بايدن الذي توافق مع إجماع الكونغرس والأكاديميين واعترف بالإبادة الجماعية للأرمن

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز "اليوم في الذكرى الـ 106 للإبادة الجماعية للأرمن، نحافظ على ثقتنا وإيماننا بأولئك الذين يقفون في وجه الظلم في أي مكان حول العالم، كما نكرم أولئك الذين فقدوا حياتهم ونتذكر كيف ماتوا".



وقدم السيناتور مينينديز شكره للرئيس بايدن الذي توافق مع إجماع الكونغرس والأكاديميين واعترف بالإبادة.

وأضاف: كما قلت في عام 2019، عندما أقر مجلس الشيوخ بالاعتراف وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية، فإن التغاضي عن المعاناة الإنسانية ليس من صفاتنا وليس ما ندافع عنه كأمة.

وتابع أنه يشعر بالإلهام بشدة بتفاني الجالية الأرمنية لضمان الاعتراف بالإبادة الجماعية باعتبارها حقيقة تاريخية لا يمكن دحضها. واليوم نكرم ذكريات 1.5 مليون من الأبرياء الذين قتلوا وجوعوا وأجبروا على ترك وطنهم.

وتابع: فقط من خلال الاعتراف والفهم يمكننا أن نتعلم من أحلك ساعات التاريخ. دعونا نبنِ مستقبلًا أكثر سلامًا معًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا اعتذر وزير الثقافة العراقي عن رعايته للشاعر سعدي يوسف؟ لماذا اعتذر وزير الثقافة العراقي عن رعايته للشاعر سعدي يوسف؟
المصرية صاحبة فيديو المصرية صاحبة فيديو "الحلال" الذي شاهده الملايين تتحدث للعربية.نت
الأكثر قراءة
مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته
جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة
السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل
لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن
حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح
وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر وعكة صحية وفاة الطيار صاحب الأزمة مع محمد رمضان إثر وعكة صحية
قبل أن تذهب
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
اكتشف المزيد