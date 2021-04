بوش يفجر مفاجأة: لم أصوت لترمب أو بايدن عام 2020

قال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، في مقابلة صحفية، إنه لم يصوت لأي من المرشحين (جو بايدن ودونالد ترمب) في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، وبدلاً من ذلك كتب اسم كوندوليزا رايس والتي شغلت منصب وزيرة خارجيته، وفقاً لما ذكرته قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

ولم تكن العلاقة بين عائلة بوش والرئيس السابق دونالد ترمب وثيقة على الإطلاق. وهزم ترمب جيب بوش، شقيق جورج، في الانتخابات التمهيدية لدى الحزب الجمهوري في عام 2016.

وقال بوش، الذي أصدر كتاباً جديداً بعنوان "Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants,"، في مقابلة مع شبكة "إن. بي. سي" إن الحزب الجمهوري أصبح "انعزالياً وحمائياً"، معرباً عن قلقه بشكل خاص بشأن الخطاب المناهض للهجرة.

وتابع: "لدينا بلد جميل، ومع ذلك فهو ليس جميلاً عندما ندين ونطلق على الناس أسماء ونخيف الناس بشأن الهجرة".

وعملت كوندوليزا رايس وزيرةً للخارجية في عهد بوش من 2005 إلى 2009، كما عملت سابقاً كمستشارة للأمن القومي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في عام 2016 - عندما كان ترشيح ترمب لمنصب الرئاسة يكتسب زخماً - أن رايس أبدت اهتماماً ضئيلًا بالترشح لمنصب نائب الرئيس أو السياسة بشكل عام. وقالت رايس في فترة الانتخابات السابقة إنها ليست مهتمة بأن تكون نائبة للرئيس.

وتعمل رايس حالياً أستاذةً في الأعمال التجارية العالمية والاقتصاد في كلية الدراسات العليا للأعمال في ستانفورد.