قرار بايدن يحظى بدعم واسع من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي

تواصلت ردود الفعل الأميركية المؤيدة لقرار الرئيس بايدن الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن على يد العثمانيين، وهو ما يشكل سابقة تاريخية ونصرا حقيقيا للشعب الأرمني.

Many have pledged to formally recognize the Armenian Genocide, but none have done it. Until today. I applaud President Biden for doing the right thing and standing on the right side of history. pic.twitter.com/oujBI3RuqQ — Ed Markey (@SenMarkey) April 24, 2021

وقال السيناتور الديمقراطيي ايد ماركي: "‏تعهد الكثيرون بالاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن، لكن لم يفعل أي منهم ذلك حتى اليوم. وأنا أحيي الرئيس بايدن لقيامه بالشيء الصحيح والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي ميشيل بيننت "في يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، يسعدني أن أرى الرئيس بايدن يعلن الاعتراف رسمياً بهذه المأساة على أنها إبادة جماعية. اليوم، نفكر في الخسارة الكارثية في الأرواح، ونجدد التزامنا بضمان عدم تكرار ذلك أبدًا".

On this Armenian Genocide Remembrance Day, I'm glad to see @POTUS formally recognize this tragedy as genocide. Today, we reflect on the catastrophic loss of life and recommit to ensuring that this will never happen again. — Michael Bennet (@SenatorBennet) April 24, 2021





وأصدرت السيناتور الديمقراطي ديان فينشتاين اليوم، البيان التالي بعد أن اعترف الرئيس بايدن رسميًا بالفظائع التي ارتكبت ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى على أنها إبادة جماعية، وقالت في بيانها "اليوم، في يوم إحياء ذكرى الأرمن، أحيي قرار الرئيس بايدن بالاعتراف رسميًا بـ 1.5 مليون أرمني ممن قُتلوا وتعرضوا لسوء معاملة وتم ترحيلهم خلال الحرب العالمية الأولى على أنها إبادة جماعية".

I applaud President Biden’s decision to formally recognize the Armenian genocide.



We must never forget or be silent about the millions of Armenians who were systematically killed or deported. — Senator Jacky Rosen (@SenJackyRosen) April 24, 2021

وأضافت "القيادة العالمية لأميركا يجب أن ترتكز بقوة على قيمنا كشعب، وعلى رأس هذه القيم التزامنا بالنهوض بحقوق الإنسان. إن إعلان الفظائع المرتكبة ضد الشعب الأرمني على أنها إبادة جماعية يظهر أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المبادئ الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

وتابعت "بصفتي عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، فأنا فخورة بتمثيل أكبر عدد من السكان الأميركيين الأرمن في الولايات المتحدة. أثني على الرئيس بايدن لاعترافه بهذه الإبادة الجماعية، وأنا أقف إلى جانبه في دعم الجالية الأرمنية".





من جهتها، قالت السيناتور الديمقراطية جاكي روزن "أحيي قرار الرئيس بايدن بالاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن. يجب ألا ننسى أبدًا أو نسكت عن ملايين الأرمن الذين قُتلوا أو تم ترحيلهم بشكل منهجي".

وعلقت السيناتور الديمقراطية اليزابيث وارين ومرشحة الرئاسة السابقة على القرار بالقول "أثني على قرار الرئيس بايدن بالاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن. إن تسمية هذه الفظائع كما كانت - إبادة جماعية - طال انتظارها. يجب أن ندرك أهوال الماضي إذا كنا نأمل في تجنب تكراره في المستقبل".