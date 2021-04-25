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روسيا ترد على أميركا.. وتضعها بقائمة الدول "غير الصديقة"

روسيا أميركا موسكو واشنطن - istock

روسيا ترد على أميركا.. وتضعها بقائمة الدول "غير الصديقة"

الخارجية الروسية توضح: هذه ليست أعمالا عدوانية ولكنها إجراءات للرد على خطوات عدائية من دول أخرى

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دبي - العربية.نت

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة "الدول غير الصديقة".

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وقالت "يجري الآن تشكيل قائمة الدول غير الصديقة التي سيتم منعها من توظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية".

الرد على خطوات عدائية

كما أضافت: "هذه ليست أعمالا عدوانية من جانب روسيا ولكنها إجراءات للرد على الخطوات العدائية من دول أخرى".

جاء ذلك، عقب العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على موسكو، وحوادث طرد الدبلوماسيين المتبادلة بين البلدين.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

تهديد روسي لأميركا

والأسبوع الماضي، هددت روسيا بخفض التمثيل الدبلوماسي الأميركي إلى 300 إذا لم تغير واشنطن سلوكها.

جاء ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طلب بلاده من 10 دبلوماسيين أميركيين مغادرة روسيا.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت في 15 أبريل الجاري، مجموعة واسعة من العقوبات ضد موسكو لمعاقبتها على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية لعام 2020 والتسلل الإلكتروني والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا وغيرها من الأنشطة "الخبيثة".

واستهدفت العقوبات شركات روسية، كما شملت طرد دبلوماسيين روس وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي.

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