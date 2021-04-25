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أميركا تبدأ الانسحاب من أفغانستان.. وتسلم القواعد

مخاوف من عرقنة أفغانستان بعد انسحاب قوات أميركا

أميركا تبدأ الانسحاب من أفغانستان.. وتسلم القواعد

ميلر: ننفذ قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أميركية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر، اليوم الأحد، بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

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إلى ذلك، قال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أميركية استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأميركية.

موعد أقصاه 11 سبتمبر

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال بايدن، إنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر أيلول الذي يوافق الذكرى العشرين للهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

وأضاف ميلر أن القوات الأجنبية ستظل تمتلك "الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية".

ويقود ميلر منذ عام 2018 القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في حربها مع طالبان والتنظيمات المتطرفة الأخرى.

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