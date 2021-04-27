البنتاغون: دعم السعودية مخصص للدفاع بسبب الهجمات اليومية

أعلن البنتاغون مساء الاثنين أن الدعم المقدم للمملكة العربية السعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يومياً لهجمات.

وفي الأول من أبريل الحالي، جددت وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها على أهمية الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع السعودية. وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، في مؤتمر صحافي إن الرياض شريك رئيسي في العديد من الأولويات، بما في ذلك الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

التزامات تجاه السعودية

يذكر أن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، كان أكد خلال إحاطة صحافية يوم 9 مارس الفائت، أن الولايات المتحدة لديها التزامات تجاه السعودية لمساعدتها في حماية أراضيها ضد أي هجمات مثل التي وقعت مؤخراً، ولا تزال مستمرة.

كما أوضح كيربي أن واشنطن تأخذ هذه الالتزامات جدياً.

شريك استراتيجي

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أكدت في مارس الفائت، الالتزام بدعم السعودية كشريك استراتيجي، مشددة على أن العلاقات العسكرية الأميركية السعودية في تقدم.

إلى ذلك قال كيربي في حينه إن للمملكة كل الحق في الدفاع عن نفسها "ولدينا التزامات تجاهها"، في إشارة إلى الهجمات الحوثية التي تكررت خلال الفترة الماضية، محاولة استهداف أعيان مدنية داخل الأراضي السعودية.