كلمة مرتقبة لبايدن عن الأقنعة.. والحرب ضد كورونا

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عن توجيهات جديدة بشأن ارتداء الأقنعة الطبية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، حسبما أكد مصدران لصحيفة The Hill.

ولا تزال الإرشادات قيد الإعداد وفقاً لمصادر متعددة، ولكن من المرجح أن تخفف التوصيات من ارتداء الأقنعة أثناء التواجد في الأماكن المفتوحة. ومن المرجح أن يتناول بايدن التغييرات في خطابه، والذي سيتطرق على نطاق أوسع إلى جهود البلاد في مكافحة جائحة كورونا.

وذكرت شبكة CNN أن الإعلان سيركز على ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم بحاجة إلى ارتداء أقنعة عندما يكونون خارج الغرف المغلقة والأبنية.

وأصدر بايدن، عند توليه منصبه في يناير، أمرًا يدعو الأميركيين إلى ارتداء أقنعة على الأراضي الفيدرالية وفي وسائل النقل العام خلال المائة يوم الأولى من رئاسته.

ومع اقتراب بايدن من بلوغ يومه المائة في منصبه في وقت لاحق من هذا الأسبوع وبعد تلقيح ملايين الأميركيين، يجادل الخبراء بأن التحول في التوجيهات حول ارتداء الأقنعة يمكن أن يساعد البلاد على العودة إلى وضعها الطبيعي.



وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين بساكي، يوم الاثنين، إنها لن تستبق أي إعلان من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وأضافت "بالتأكيد سنترك الأمر لمركز السيطرة على الأمراض ليعلن توجيهاته".

وألمح أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين لبايدن وخبير الأمراض المعدية في الحكومة، في مقابلة، يوم الأحد، إلى أن الإرشادات المحدثة بشأن الأقنعة قيد الإعداد.

وقال فاوتشي على قناة ABC: "أعتقد أنه من المنطقي الآن أن تكون المخاطر في الخارج منخفضة جدًا، على وجه الخصوص، خاصة إذا كنت شخصًا مُلقحًا".

ووجدت الدراسات باستمرار أن خطر انتقال وباء COVID-19 ينخفض بشكل كبير عندما تكون في الخارج، لا سيما عندما يكون الأفراد على مسافة آمنة. وشكك الخبراء بشكل متزايد في الحاجة إلى استخدام الأقنعة في الهواء الطلق نظرًا لارتفاع نسبة الأميركيين الذين يتم تطعيمهم ضد الفيروس.

وتعد واشنطن العاصمة ونيوجيرسي وماساتشوستس وفيرجينيا من بين العديد من الولايات التي تطلب من السكان ارتداء أقنعة في الأماكن المفتوحة.

وتساءلت مصادر متعددة عما إذا كان تخفيف توجيه الأقنعة سيحدث فرقًا كبيرًا في المستقبل القريب، حيث أشار أحدهم إلى أنه قد يكون "متأخرًا جدًا". ورفعت عدد قليل من الولايات بالفعل التعليمات الإلزامية بارتداء الأقنعة، وتوقف بعض الأميركيين بالفعل عن ارتداء الأقنعة في الخارج مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.