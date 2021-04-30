بسبب كوفيد-19.. أميركا تقيّد دخول القادمين من الهند

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود على المسافرين الآتين من الهند بسبب التفشي المتنامي لكوفيد-19 في هذا البلد.

وقال البيت الأبيض الجمعة إنه "عملاً بنصائح مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ستفرض الإدارة قيوداً على الرحلات من الهند"، على أن يبدأ سريان هذا القرار في الرابع من مايو من دون تفاصيل إضافية.

يذكر أن دولاً أخرى فرضت قيوداً على المسافرين الآتين من الهند. ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر الزامي لعشرة أيام بعد وصولهم فيما قررت بلجيكا الثلاثاء منع دخولهم.

"أشد عدوى"

ويعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا الذي رصد في 17 بلداً على الأقل بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.

يشار إلى أن الهند تفتقد إلى أسرة وأدوية وأكسيجين لمعالجة المصابين بكوفيد.

إلى ذلك أعلنت الجمعة 385 ألف إصابة جديدة في يوم واحد، ما يشكل عدداً قياسياً عالمياً، مع إحصاء نحو 3500 وفاة. وفي اليوم نفسه، حطت في نيودلهي طائرة عسكرية أميركية تنقل 400 أسطوانة أكسيجين ومعدات للمستشفيات فضلاً عن مليون فحص كوفيد.