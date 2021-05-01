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بايدن يلتقي رئيس الموساد.. استدعاء خلال دقائق

الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية)

بايدن يلتقي رئيس الموساد.. استدعاء خلال دقائق

مراسل "العربية": الجانبان بحثا في الملف النووي الإيراني، حيث استمع الرئيس الأميركي إلى وجهة النظر الإسرائيلية

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دبي - العربية.نت

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التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة برئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، في البيت الأبيض.

وقال مراسل "العربية" إنه تم استدعاء رئيس الموساد من قبل بايدن خلال دقائق وبدون برمجة.

كما أضاف أن الجانبين بحثا في الملف النووي الإيراني، حيث استمع بايدن إلى وجهة النظر الإسرائيلية.

إلى ذلك أوضح المراسل أن لا تغيير بعد اللقاء، والخلافات بقيت على حالها.

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