بايدن يلتقي رئيس الموساد.. استدعاء خلال دقائق

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة برئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، في البيت الأبيض.

وقال مراسل "العربية" إنه تم استدعاء رئيس الموساد من قبل بايدن خلال دقائق وبدون برمجة.

كما أضاف أن الجانبين بحثا في الملف النووي الإيراني، حيث استمع بايدن إلى وجهة النظر الإسرائيلية.

إلى ذلك أوضح المراسل أن لا تغيير بعد اللقاء، والخلافات بقيت على حالها.