سيناتور ديمقراطي يوجه ضربة كبرى لآمال الديمقراطيين

رغم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بمجلسيه والرئاسة في أميركا، إلا أن آمالهم بتمرير أجندتهم تواجه تعثرا غير مسبوق لتأتي تصريحات السيناتور الديمقراطي المحافظ جو مانشين وتقضي على كل ما تبقى للديمقراطيين من أمل لدفع مشاريعهم.

ويوم الجمعة، أكد مانشين أنه لا يدعم مشروع قانون اعتبار العاصمة واشنطن ولاية والذي أقره مجلس النواب، كما أنه يعارض مشروع القانون الشامل لإصلاح الانتخابات الفيدرالية والذي يسمح بالتصويت عبر البريد وبدون بطاقة التعريف بالهوية.

وتؤكد تعليقات مانشين، التي أدلى بها خلال مقابلة إذاعية مع Hoppy Kercheval من West Virginia MetroNews ، كيف أن بعض أولويات الديمقراطيين الكبرى تواجه الصداع حتى لو تخلصوا من المماطلة التشريعية المكونة من 60 صوتًا - وهو أمر لا يتوفر الدعم للقيام به. وسُئل مانشين عن مشروع قانون لمنح العاصمة ولاية، فقال إن الفكرة تمت دراستها من قبل الإدارات السابقة.

وأضاف مانشين: "لقد توصلوا جميعًا إلى نفس النتيجة: إذا أراد الكونغرس جعل العاصمة ولاية، فينبغي أن يقترح تعديلًا دستوريًا.. والسماح للشعب الأميركي بالتصويت عليه". وبعد الضغط عليه حول ما إذا كان سيعارض مشروع القانون القائم الحالي، أضاف مانشين "نعم، سأفعل".

وقال مانشين: "سأخبر جميع أصدقائي.. إذا سلكتم هذا الطريق لأنكم تريدون أن تكونوا مشهورين سياسياً.. تعلمون أنها ستذهب إلى المحكمة العليا.. فلماذا لا تفعلون ذلك بالطريقة الصحيحة؟".

وأقر مجلس النواب تشريعًا في وقت سابق من هذا الشهر لجعل العاصمة الولاية رقم 51 في البلاد، وهي المرة الثانية التي يقر فيها مجلس النواب مشروع القانون خلال عامين. ولكن حتى قبل إعلان مانشين يوم الجمعة أنه سيصوت ضد هذا القانون واجه المشروع حواجز كبيرة في مجلس الشيوخ.

ولتمرير مجلس الشيوخ، سيحتاج المشروع حاليًا إلى الحصول على 60 صوتًا، بما في ذلك دعم 10 جمهوريين. ولكن وفي ضربة للتقدميين، حتى لو كان الديمقراطيون قادرين على التخلص من التعطيل - وهو أمر لا يحظون بدعمه حاليًا - لا يحظى مشروع قانون ولاية العاصمة بدعم من الـ 50 ديمقراطياً الذين سيحتاجون إلى تمريره.

وبالإضافة إلى مانشين، لم يوقع السيناتور الديمقراطي أنغوس كينغ والسيناتور كيرستن سينيما والسيناتور مارك كيلي والسيناتور وجين شاهين وجميعهم ديمقراطيون على المشروع.

وقال مانشين خلال مقابلة إذاعية يوم الجمعة، إنه سيصوت ضد مشروع قانون شامل للإصلاح الانتخابي يعرف باسم قانون الشعب إذا تم طرحه في شكله الحالي. ويعتبر مشروع القانون أولوية قصوى بالنسبة للديمقراطيين وقد تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر بالتصويت عليه.

وقال مانشين "إنه مشروع قانون من 800 صفحة لا أؤيده في مجمله.. كما هو قائم اليوم ، لن أتمكن من دعم مشروع القانون وسأصوت بـ" لا ". آمل ألا نصل إلى ذلك الحد".

وأشار مانشين بدلاً من ذلك إلى أنه يعتقد أنه يجب على الكونغرس تبني تشريع لإعادة تفويض قانون حقوق التصويت وأشار إلى أنه كان يتحدث مع النائب جيمس كليبيرن حول التصويت والتشريع الانتخابي وأنهم كانوا يتحركون بطريقة تقدمية للغاية"

وقال مانشين: "يجب أن يكون التصويت متاحًا ، ويجب أن يكون آمنًا ويجب أن يكون عادلاً".

ويعتبر مانشين أحد أعضاء التجمع الديمقراطي الأكثر تحفظًا وهو تصويت رئيسي في تعهد الديمقراطيين بسن أجندة "جريئة" لأنهم يسيطرون على كل من البيت الأبيض والكونغرس لأول مرة منذ عقد.

لقد أظهر مانشين بالفعل عضلاته السياسية هذا العام وساعد في إفشال ترشيح نيرا تاندين لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وأبقى اقتراح بايدن بشأن فيروس كورونا في طي النسيان لساعات بينما كان يتفاوض بشأن التغييرات في لغة البطالة وكان أحد الديمقراطيين العديدين الذين عارضوا 15 دولارًا كحد أدنى للأجور في الساعة.

كما يشير أيضًا إلى أنه يريد تقسيم اقتراح بايدن للبنية التحتية البالغ 2.3 تريليون دولار إلى أجزاء أصغر، حتى مع تزايد عدد الديمقراطيين الذين يشيرون إلى أنهم مستعدون لتمريره كمشروع قانون واحد وبدون دعم الحزب الجمهوري.

ولدى سؤاله يوم الجمعة عما إذا كان مشروع البنية التحتية الذي يدعمه بايدن والبالغ 2.3 تريليون دولار كبيرا جدًا ، أجاب مانشين: "بالتأكيد".

وقال "أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى ما نسميه البنية التحتية التقليدية".