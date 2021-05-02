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كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة رداً على تصريحات بايدن

Waving flag of North Korea and USA stock photo
علما كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة رداً على تصريحات بايدن

مسؤول بارز في وزارة الخارجية الكورية الشمالية: خطاب بايدن كان خطأ فادحاً وتعليقاته لا تطاق

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واشنطن - بندر الدوشي

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حذر مسؤول كوري شمالي رفيع الولايات المتحدة الأميركية من أنها "ستجد نفسها في وضع خطير للغاية" بعد أن وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، كوريا الشمالية بأنها "تهديد أمني" وذلك في أول خطاب سياسي له أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

ويسلط التهديد الصادر من بيونغ يانغ الضوء على التحديات التي يواجهها بايدن وهو يسعى إلى تحقيق التميز عن أسلافه والتغلب على الخلافات مع نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بشأن نزع السلاح النووي والعقوبات والتي شلت الدولة المعزولة.

لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وكيم يونغ اون في منطقة حدودية من كوريا الشمالية في 2019
لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وكيم يونغ اون في منطقة حدودية من كوريا الشمالية في 2019

وفي خطابه أمام الكونغرس الأربعاء الماضي، قال بايدن إن البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران تشكل "تهديداً خطيراً لأمن أميركا وأمن العالم"، وتعهّد بالتصدي لها من خلال "الدبلوماسية والردع الصارم".

ورداً على الخطاب، قال كوون جونغ جون، المسؤول البارز في وزارة خارجية كوريا الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة، إن خطاب بايدن كان "خطأ فادحاً" وأن تعليقاته "لا تطاق".

من خطاب بايدن امام الكونغرس السبت الماضي
من خطاب بايدن امام الكونغرس السبت الماضي
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وقال كوون: "خطابه يعكس بوضوح نيته في مواصلة تطبيق السياسة العدائية" تجاه كوريا الشمالية "كما فعلت الولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن". ولم يحدد كون الخطوات التي تدرسها كوريا الشمالية للرد على بايدن.

وتأتي تصريحات كوون بعد يوم من إعلان السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي أن إدارة بايدن أكملت مراجعتها لسياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية.

وقالت ساكي إن إدارة بايدن تهدف إلى إيجاد حل وسط بين "الصفقة الكبرى" للرئيس السابق دونالد ترمب ونهج "الصبر الاستراتيجي" للرئيس الأسبق باراك أوباما.

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