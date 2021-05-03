.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إدارة بايدن ستجمع أسر مهاجرين تم تفريقهم في عهد ترمب

ترمب يتراجع عن تصريحاته حول
قافلة مهاجرين إلى أميركا - أرشيفية
أميركا وبايدن

إدارة بايدن ستجمع أسر مهاجرين تم تفريقهم في عهد ترمب

يواجه بايدن أكبر تدفق لمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ 15 عاماً

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن أسر المهاجرين الذين فرقوا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، سيتمكنون من الالتقاء هذا الاسبوع.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخندرو مايوركاس في بيان "اليوم مجرد بداية. نقوم بجمع أول دفعة من العائلات وستليها أسر أخرى".

وتحدث على "تويتر" عن مصير أربع أمهات "حاولن الفرار من أوضاع خطيرة جدا في بلدانهن وبقين في أماكن خطيرة في المكسيك". وأوضح "ستتمكن الأمهات من ضم أولادهن بعد سنوات".
وبدون أن يكشف بوضوح انه سيتم جمع الأسر على الأراضي الأميركية، تشير السلطات إلى جهود لتأمين وثائق للدخول إلى الولايات المتحدة.

وكان بايدن وعد بسياسة هجرة أكثر "إنسانية" بعد عهد ترمب وسياسته التي أطلقها في 2018 وقضت بـ"عدم التساهل بتاتا"عبر إطلاق ملاحقات قضائية بحق أي شخص يدخل بصورة غير مشروعة عبر الحدود مع المكسيك. ونتيجة ذلك حبس الأهل بدون أولادهم حتى إنه تم تفريق أسر.

والمأساة التي عاشها هؤلاء الأطفال أثارت سخطا حتى بين الجمهوريين ما حمل ترمب على وضع حد لها، وأمر قاض بلم شمل الأسر التي تم فصلها.

وأضاف مايوركاس "خلية الأزمة المكلفة الاجتماعات تعمل على مدار الساعة من خلال السلطات الفيدرالية ومحامي الأسر وشركائنا الأجانب لتسوية مسألة إبعاد الأطفال عن ذويهم من قبل الإدارة السابقة".

ويأتي الإعلان في وقت يواجه بايدن أكبر تدفق لمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ 15 عاما.

ويتهم الجمهوريون الرئيس بتشجيع الهجرة من خلال انتهاج سياسات أقل صرامة من سلفه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد