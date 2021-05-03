.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجمهوريون ومتشككون ديمقراطيون يكبلون بايدن بشأن صفقة إيران

President Joe Biden addresses a joint session of Congress, with Vice President Kamala Harris and House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) on the dais behind him, in Washington, U.S., April 28, 2021. Melina Mara/Pool via REUTERS
أرشيفية

الجمهوريون ومتشككون ديمقراطيون يكبلون بايدن بشأن صفقة إيران

كشف الجمهوريون في الكونغرس عما وصفوه بأنه أكبر حزمة من العقوبات ضد إيران في التاريخ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكر موقع "بوليتيكو" الأميركي، أن الجمهوريين في الكونغرس يعملون على تقييد الرئيس جو بايدن إذا أراد رفع العقوبات عن إيران.

وأضافت: "الجمهوريون في الكونغرس يريدون اتفاقا شاملا يمنع إيران من دعم الإرهاب، ويعتبرون رفع العقوبات عنها دون مقابل أمرا خطيرا".

فمحاولة جو بايدن الناشئة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني من أجل اتفاقية دبلوماسية "أطول وأقوى" تواجه بالفعل شكوكًا عميقة وعقبات محتملة في الكونغرس - بما في ذلك من جانب حزب الرئيس نفسه.

ويتأكد صقور الحزب الجمهوري من أن يكون لهم رأي ، وربما حق نقض فعال ، بشأن أي محاولة من جانب إدارة بايدن للتراجع عن العقوبات الصارمة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 2015.

قتلى وجرحى باستهداف طيران مجهول مستودع تصنيع قذائف بإدلب سوريا سوريا والأسد قتلى وجرحى باستهداف طيران مجهول مستودع تصنيع قذائف بإدلب

وقبل اسبوع، كشف الجمهوريون في الكونغرس عما وصفوه بأنه أكبر حزمة من العقوبات ضد إيران في التاريخ، وهي خطوة تهدف إلى إعاقة دبلوماسية إدارة الرئيس جو بايدن مع طهران وإرسال رسالة مفادها بأن المشرعين الجمهوريين لن يوافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة للنظام الإيراني.

ومن شأن التشريع المسمى "قانون الضغط الأقصى" أن يشرعن رسمياً حملة العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على إيران، ويجبر إدارة بايدن على تقديم أي اتفاق نووي جديد مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته قبل الموافقة عليه، وفق Free Beacon.

كما تم الكشف عن مشروع القانون، بقيادة لجنة RSC الجمهورية في مجلس النواب، خلال مؤتمر صحافي صباحي في الكابيتول هيل مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الذي قاد جهود إدارة ترمب لعزل إيران وإلغاء تمويل مشروعها الإرهابي الإقليمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك 14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك
عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ بالتفاصيل عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ بالتفاصيل
الأكثر قراءة
بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها
النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية
فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. "ليس مصاباً بكورونا"
أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة
جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري
قبل أن تذهب
خامنئي يهاجم ظريف بعد تسريبه.. والوزير يعتذر
خامنئي يهاجم ظريف بعد تسريبه.. والوزير يعتذر
اكتشف المزيد