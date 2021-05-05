.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايدن: نهدف لتطعيم 70% من الراشدين خلال أشهر

الأقليات في أميركا اقتصاد كورونا
من حملة التلقيح في أميركا (فرانس برس)

بايدن: نهدف لتطعيم 70% من الراشدين خلال أشهر

بايدن حدد تاريخ العيد الوطني الأميركي في تموز نقطة الفصل لحملته ضد كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد مستويات قياسية من التلقيح، حدد الرئيس الأميركي جو بايدن، هدفاً جديداً على صعيد الحملة ضد كورونا في الولايات المتحدة، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ70% من الراشدين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو/تموز القادم.

مفاجأة صادمة.. الأطفال يمثلون 22% من حالات كورونا الجديدة في أميركا قصص خاصة فيروس كورونا مفاجأة صادمة.. الأطفال يمثلون 22% من حالات كورونا الجديدة في أميركا

كما كشف أن أميركا ستبدأ مرحلة جديدة من تطعيم الأطفال بين 12 إلى 15 عاما فور سماح السلطات الصحية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الذي سيعلن أيضاً السعي إلى تلقيح 160 مليون أميركي في شكل تام بحلول التاريخ نفسه، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول أميركي، لم يشأ كشف هويته، إن بلوغ هذا الهدف سيغير في شكل كبير كيفية قضاء الأميركيين فصل الصيف، مضيفاً أن القيود الصحية ستكون أقل بكثير.

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

حملة لإقناع المشككين

يشار إلى أن العدد اليومي للأفراد الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح في الولايات المتحدة قد تراجع، الأمر الذي أجبر السلطات على إعادة النظر في استراتيجيتها سعياً لإقناع اللامبالين والمشككين.

كورونا في أميركا
كورونا في أميركا

وبدلاً من مراكز التلقيح المترامية في الملاعب، باتت السلطات تركز في شكل أكبر على العيادات النقالة وعلى تكثيف نقاط التطعيم القريبة من أماكن سكن الأميركيين.

كما تم إعطاء أكثر من 246 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
بحجم ملاعب كرة القدم.. كويكبان ضخمان يقتربان من الأرض بحجم ملاعب كرة القدم.. كويكبان ضخمان يقتربان من الأرض
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا
الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية
تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب
قبل أن تذهب
بريطانيا ترسل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" للمنطقة.. لماذا؟
بريطانيا ترسل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" للمنطقة.. لماذا؟
اكتشف المزيد