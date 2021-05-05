بايدن: نهدف لتطعيم 70% من الراشدين خلال أشهر

بعد مستويات قياسية من التلقيح، حدد الرئيس الأميركي جو بايدن، هدفاً جديداً على صعيد الحملة ضد كورونا في الولايات المتحدة، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ70% من الراشدين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو/تموز القادم.

كما كشف أن أميركا ستبدأ مرحلة جديدة من تطعيم الأطفال بين 12 إلى 15 عاما فور سماح السلطات الصحية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الذي سيعلن أيضاً السعي إلى تلقيح 160 مليون أميركي في شكل تام بحلول التاريخ نفسه، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول أميركي، لم يشأ كشف هويته، إن بلوغ هذا الهدف سيغير في شكل كبير كيفية قضاء الأميركيين فصل الصيف، مضيفاً أن القيود الصحية ستكون أقل بكثير.

حملة لإقناع المشككين

يشار إلى أن العدد اليومي للأفراد الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح في الولايات المتحدة قد تراجع، الأمر الذي أجبر السلطات على إعادة النظر في استراتيجيتها سعياً لإقناع اللامبالين والمشككين.

وبدلاً من مراكز التلقيح المترامية في الملاعب، باتت السلطات تركز في شكل أكبر على العيادات النقالة وعلى تكثيف نقاط التطعيم القريبة من أماكن سكن الأميركيين.

كما تم إعطاء أكثر من 246 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.