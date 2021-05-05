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واشنطن: الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثي على مأرب

حوثيون ينقلون قتلاهم في مأرب إلى صنعاء (فرانس برس)
حوثيون ينقلون قتلاهم في مأرب إلى صنعاء (فرانس برس)

واشنطن: الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثي على مأرب

الخارجية الأميركية: الجميع يؤكد أن الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف الهجمات على مأرب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثيين على مأرب.

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إلى ذلك، ذكرت الخارجية الأميركية أن المبعوثين الأممي مارتن غريفثس والأميركي تيم ليندركينغ ومجلس الأمن مجمعون على أن الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات مأرب.

تهديد أميركي للحوثي

كانت مصادر قد كشفت لـ"العربية" أمس الثلاثاء أن المبعوث الأميركي إلى اليمن هدد الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.

وأكدت المصادر أن المبعوث الأميركي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.

المقترح الأممي

ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنبا إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة، وفق ما ذكرته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

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