.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مسؤول أميركي: بايدن أكد لإيران عدم سماحه بامتلاكها لسلاح نووي

المشاركون في محادثات فيينا - أرشيفية
نووي إيران

مسؤول أميركي: بايدن أكد لإيران عدم سماحه بامتلاكها لسلاح نووي

إعلام: الخلاف في محادثات فيينا متعلق بتركيب إيران أجهزة طرد مركزي متطورة تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتهم مسؤول أميركي إيران بعدم بذل جهد كاف في المفاوضات النووية. وقال لـ"العربية" إنه لم يتم الاتفاق على أي نقطة حتى الآن في فيينا بشأن النووي الإيراني، كاشفاً أن إيران تقدمت بمطالب غير واقعية في فيينا.

وأضاف: ما زال أمامنا الكثير من العمل حول العقوبات على إيران. وأوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد لإيران عدم سماحه بامتلاك طهران لسلاح نووي.

وأشار الى إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية "لكن الأمر يتوقف على طهران"، لافتا إلى أنه يتوجب على إيران الموافقة على الخطوات اللازمة للعودة للاتفاق النووي.

عمل مع القذافي وقريب من حفتر.. الرئاسي يعيّن رئيسا جديدا للمخابرات المغرب العربي الأزمة الليبية عمل مع القذافي وقريب من حفتر.. الرئاسي يعيّن رئيسا جديدا للمخابرات

وقال: نحتاج للاتفاق مع إيران على الجدول الزمني والخطوات النووية والعقوبات.

وقال "هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة أو تفاهما بشأن الامتثال المتبادل؟ الإجابة نعم ممكن. هل هذا أمر مرجح؟ الإجابة الوقت فحسب سيخبرنا بذلك لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران".

وبعدما كشفت مصادر إعلامية، الأربعاء، عن تعثر محادثات فيينا بسبب وجود فجوة كبيرة بين واشنطن وطهران حول الإجراءات اللازمة للحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني، شددت وزارة الخارجية الأميركية على أنه يجب على طهران الامتثال الكامل بالبنود.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية في الولايات المتحدة، نيد برايس، أنه على إيران الامتثال الكامل.

جاء ذلك على وقع تقارير صحافية تحدثت عن خلافات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي، أوضحت أنه متعلق بتركيب إيران أجهزة طرد مركزي متطورة تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر.

وقالت المصادر لموقع "أكسيوس": إن هناك اختلافا بين الولايات المتحدة وإيران حول إجراءات الحد من أنشطة إيران النووية.

كما أوضحت أن الخلاف في محادثات فيينا متعلق بتركيب إيران أجهزة طرد مركزي متطورة تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر.

أتت هذه التطورات متزامنة مع كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في وقت سابق من الأربعاء، أن هناك خلافات عدة بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن بعض المواقف الأميركية في العاصمة النمساوية غير مقبولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 أسباب خطيرة تجبرك على غسل ملابس العيد قبل لبسها 5 أسباب خطيرة تجبرك على غسل ملابس العيد قبل لبسها
شاهد.. صور مبهرة وبتقنية عالية لـ شاهد.. صور مبهرة وبتقنية عالية لـ"مقام إبراهيم"
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم
صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط
صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق
قبل أن تذهب
ميليشيات إيران تسيطر على الاقتصاد السياسي للمواقع المنتزعة من داعش
ميليشيات إيران تسيطر على الاقتصاد السياسي للمواقع المنتزعة من داعش
اكتشف المزيد