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البيت الأبيض: تمت دعوة روسيا للمشاركة مع بايدن في اجتماع بلندن الشهر المقبل

بايدن و بوتين
بايدن و بوتين
أميركا وبايدن

البيت الأبيض: تمت دعوة روسيا للمشاركة مع بايدن في اجتماع بلندن الشهر المقبل

بايدن: لا أزال أرغب في لقاء بوتين برغم التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا

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دبي _ العربية.نت

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قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه تمت دعوة روسيا للمشاركة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع بلندن الشهر المقبل.

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق الجمعة أنه يتوقع أن يتمكن من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً لكن ما زال يجري تحديد المكان والزمان.

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وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال بايدن إنه لا يزال يرغب في لقاء بوتين برغم التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وقال "لا يؤثر ذلك على رغبتي في عقد اجتماع مباشر. كان لديه المزيد من القوات من قبل. إنه يسحب القوات".

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